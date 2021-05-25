Tahin nelere iyi gelir, nasıl tüketilmeli? Tahinin vücuda faydaları

Nasıl tüketilmeli? Özellikle kış kahvaltılarında baş tacı edilen tahin pekmez karışımı çok doğru bir seçim olduğunu ifade eden Diyetisyen Gülşen Lükel, tüketimiyle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:



100 gr tahin yetişkin bir insanın günlük kalsiyum gereksiniminin %75'ini, demir gereksiniminin %60'ını, B grubu vitamin gereksiniminin yaklaşık %50'sini karşılar. Pekmezin kalsiyum ve demir zenginliğiyle karışan tahin daha da besleyici hale gelir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta tüketimde aşırıya kaçmamaktır. Kalori yoğunluğu nedeniyle aşırı tüketimi istenmeyen kilo artışları yapabilir.