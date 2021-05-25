Tahin nelere iyi gelir, nasıl tüketilmeli? Tahinin vücuda faydaları
Besinlerin, vücuda çeşitli faydaları vardır. Protein açısından zengin olan tahin de sağlığımız için oldukça yararlı. Vücut direncini artırıyor, sindirim sisteminin daha aktif çalışmasını sağlıyor. Peki tahin nelere iyi gelir, nasıl tüketilmeli? İşte tahinin vücuda faydaları...
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1
Tahin, öğütülmüş susam tohumlarından elde ediliyor. Protein kaynağı olan bu besin genellikle kahvaltılarda pekmez ile birlikte tüketiliyor. Hafif laksatif ve idrar söktürücü özelliğinin yanı sıra A, B ve E vitaminlerince de zengin olduğunu belirten Diyetisyen Tutku Tüzün, tahinin faydalarını anlattı.
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Tahinin faydaları nelerdir?
Besinlerin midede uzun süre kalmasına yardımcı olarak acıkmayı geciktirir.
Mineral olarak demir ve kalsiyumdan zengindir.
Tahinin en büyük özelliği protein bakımından çok zengin olmasıdır. Miktar olarak düşünüldüğünde iki yemek kaşığı tahinde yarım kilogram kırmızı etin içerdiği protein miktarı mevcuttur.
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İçerdiği Omega-9 oranı ve antioksidanlar nedeniyle ısıya ve ışığa karşı dayanıklıdır. İçeriğinde sesamol, sesamolin ve sesamin gibi doğal antioksidanlar mevcuttur. Ayrıca tahinde fazlaca bulunan E vitamini çok güçlü bir antioksidandır. Bu antioksidanlar hücre yapısının bozulmasının yanı sıra, damar sertliği ve tıkanmaları engeller.
Tahinin, vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağladığı da düşünülmektedir.
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Nasıl tüketilmeli?
Özellikle kış kahvaltılarında baş tacı edilen tahin pekmez karışımı çok doğru bir seçim olduğunu ifade eden Diyetisyen Gülşen Lükel, tüketimiyle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:
100 gr tahin yetişkin bir insanın günlük kalsiyum gereksiniminin %75'ini, demir gereksiniminin %60'ını, B grubu vitamin gereksiniminin yaklaşık %50'sini karşılar. Pekmezin kalsiyum ve demir zenginliğiyle karışan tahin daha da besleyici hale gelir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta tüketimde aşırıya kaçmamaktır. Kalori yoğunluğu nedeniyle aşırı tüketimi istenmeyen kilo artışları yapabilir.