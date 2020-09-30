MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Ebeveyn Haberleri Sağlık Haberleri Tadı diğerlerinden farklı! Üstelik sağlık için de faydalı
GeriSağlık Tadı diğerlerinden farklı! Üstelik sağlık için de faydalı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Sağlık
Hürriyet Aile Özel / Fotoğraflar: iStock, PxHere, Pixabay
Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 18:46 | 

Tadı diğerlerinden farklı! Üstelik sağlık için de faydalı

Kilo verme amaçlı tüketilen ürünlerden biri de yeşil kahve. Peki, yeşil kahvenin faydaları neler? Yeşil kahve nasıl tüketilmeli? Diyetisyen Deniz Zünbülcan, yeşil kahvenin faydalarını anlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Türk kahvesi kadar herkes tarafından sevilen içeceklerden biri de yeşil kahve... Yeşil kahvenin diğer kahvelerden tadı ve yapımı farklıdır.

2
Abone Olgoogle-news

Aynı zamanda her gün içtiğimiz kahve kavrulma işleminden geçiyorken yeşil kahveye bu işlem uygulanmaz. Bu sayede kahvenin içinde bulunan klorojenik asit miktarı yeşil kahvede diğer kahvelere göre daha yüksektir.

3
Abone Olgoogle-news

Yeşil kahvenin faydalı olması klorojenik asit oranının fazla olmasından kaynaklanır.

4Yeşil kahvenin faydaları nelerdir
Abone Olgoogle-news

Yeşil kahvenin faydaları nelerdir?

Klorojenik asit incebağırsaktan glikoz emilmesini engeller aynı zamanda karaciğerden kana glikoz salınımını da engeller ve bu sayede kan glikoz seviyesinin yükselmesini engellemiş olur.

5
Abone Olgoogle-news

Metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımını hızlandırır.

Klorojenik asit ve kafein içeriği ile vücut yağ miktarının azalmasına katkı sağlar ve kilo kaybına yardımcı olur.

6
Abone Olgoogle-news

Kavrulmuş kahveye göre antioksidan içeriği çok daha fazladır. Vücudumuzu serbest radikallerden korumakta görevlidir.

Yaşlanmayı geciktirir.

7
Abone Olgoogle-news

Toksinleri vücudumuzdan uzaklaştırır.

İmmün sistemimizi güçlendirir.

8
Abone Olgoogle-news

Yeşil kahvenin günlük tüketim miktarı 2 fincan olmalıdır. Kafein içerdiği için fazla tüketilirse anksiyete (kaygı) bozuklukları, ishal, yüksek kan basıncı ve osteoporoza neden olabilir.

9
Abone Olgoogle-news

Hamile ve emziren kadınların tüketim miktarlarıyla ilgili güvenilir bir bilgi henüz olmadığı için bu kişilerin tüketmemelerinde fayda vardır.

10Yeşil kahve nasıl hazırlanır
Abone Olgoogle-news

Yeşil kahve nasıl hazırlanır?

Yazımızın başında da dediğimiz gibi yeşil kahvenin yapılışı ve tadı normal kahveden farklıdır. 1 yemek kaşığı kadar kahve cezveye koyulur ve üzerine yaklaşık 1 su bardağı (200ml) su eklenir. 3-4 dakika demlenmeye bırakıldıktan sonra sıcak olarak tüketilebilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi