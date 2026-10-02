Sylvester Stallone’un yıllarca sakladığı gerçek ortaya çıktı: “Gerçekten kötü bir saplantıydı” | Sağlık sorunu neydi?

“VÜCUDUMU BİR JAGUAR GİBİ TASARLAMAK İSTEDİM”

Stallone, karakteri Rocky Balboa’nın fiziksel görünümünü zaman içerisinde değiştirmeye başladığını anlattı. Oyuncu, Rocky’nin ilk filmde daha doğal ve sıradan bir görünüme sahip olduğunu, ancak sonraki filmlerde karakterin fiziksel yapısının daha saldırgan ve atletik bir hale gelmesini istediğini söyledi.

“Rocky'ye baktım: Çok pürüzsüz, çok normal görünümlü bir adam” diyen Stallone, daha sonra karakterin fiziksel olarak daha kibirli ve dikkat çekici görünmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.