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Sylvester Stallone’un yıllarca sakladığı gerçek ortaya çıktı: “Gerçekten kötü bir saplantıydı” | Sağlık sorunu neydi?

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#Sylvester Stallone#Rocky#Rambo
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 09:07

Rocky ve Rambo ile hafızalara kazınan Sylvester Stallone, ikonik fiziğinin ardındaki karanlık süreci yıllar sonra itiraf etti. Ünlü oyuncu, kariyerinin zirvesinde öyle bir noktaya geldiğini anlattı ki, yaşadığı sağlık sorunu bugün bile şaşırtıyor.