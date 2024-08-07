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Suyu böyle içiyorsanız bu haberi mutlaka okuyun! Hangisi daha faydalı? Soğuk su mu ılık su mu?

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#Sağlık#Yaşam#Su Tüketimi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 08:37

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında artan sıvı kaybı bol su tüketimine ihtiyaç doğuruyor. Uzmanlar soğuk suyun lıkır lıkır değil yudum yudum içilmesi konusunda uyarıyor.