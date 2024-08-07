Suyu böyle içiyorsanız bu haberi mutlaka okuyun! Hangisi daha faydalı? Soğuk su mu ılık su mu?

"Soğuk suyun zararları ile ilgili çok fazla bilimsel çalışma yok. Olan çalışmalarda da daha çok akut ya da kronik hastalığı olan kişilerde zararlarından bahsedebiliriz. Eğer ki bir hastalığınız yoksa akut, kronik veya mevsimsel bir hastalık söz konusu değilse soğuk suyu özellikle egzersiz sırasında ve sıcak havalarda tercih edebilirsiniz."