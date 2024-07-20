 Suya doğum mu suda doğum mu? Ağrıları azaltıyor, doğum süresini kısaltıyor...

SUDA DOĞUM TAM OLARAK NEDİR?
Suda doğum genel olarak doğum eylemi esnasında suyun rahatlatıcı, gevşetici ve dengeleyici özelliklerinden yararlanarak doğum sürecinin kolaylaştırılması işlemidir.
SUDA DOĞUM NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?
Doğumun hangi evresinin suda gerçekleştiğine bağlı olarak iki tip suda doğum vardır.
Birincisinde doğumun ağrılı dönemi su havuzu içinde gerçekleştirilir ve bebek doğum yolunun son kısmına geldiğinde anne doğum masasına alınır. Buna suda doğum adı verilir.
Şayet anne bebeğini su içine doğurur ve göbek bağı su içinde kesilirse bu yaklaşıma suya doğum adı verilmektedir.