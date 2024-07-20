×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriHamilelik HaberleriDoğum Haberleri

 Suya doğum mu suda doğum mu? Ağrıları azaltıyor, doğum süresini kısaltıyor...

Güncelleme Tarihi:

#Suda Doğum#Suda Doğum Faydalı Mı#Suda Doğum Riskli Mi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 07:51

Suya doğum ya da suda doğum yapmaya ne dersiniz? Aslında ilk okuduğunuzda ikisinin de aynı olduğunu, arasında bir farkın olmadığını düşünmeniz normal…