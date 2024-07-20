 Suya doğum mu suda doğum mu? Ağrıları azaltıyor, doğum süresini kısaltıyor...

Benzer kelime oyunu gibi gözükse de doğumun ağrılı döneminin su havuzu içinde gerçekleştirildiği ve bebeğin doğum yolunun son kısmına geldiğinde annenin doğum masasına alınarak doğumunun gerçekleştirilmesi suda doğum olarak adlandırılıyor. Suya doğum ise annenin bebeğini suyun içine doğurması ve bebeğin göbek bağının suyun içinde kesilmesine deniliyor.

Doğum ağrılarının daha ritmik ve düzenli gelmesine yardımcı olarak doğumun süresini kısaltan doğum şekli ile ilgili merak edilen tüm detayları Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Serdar Kütük anlattı.