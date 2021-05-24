Süt alerjisi belirtileri nelerdir, neden olur? Bebeklerde süt alerjisine karşı dikkat edilmesi gerekenler

Bebeklerde süt alerjisine karşı dikkat edilmesi gerekenler Emzirmeye devam eden annenin aldığı inek sütüne bağlı olarak da bebekte inek sütü alerjisi görülebilir. Bu durumda anne sütü vermeye devam etmelidir.



İnek sütü alerjisi olan çocuklar için proteinleri parçalanarak alerjenik özelliklerini yitirmiş özel mamalar kullanımı tercih edilmelidir.



Nadir de olsa bazı bebeklerde, “Anafilaksi” adı verilen ani ve daha ciddi belirtiler görülür. İnek sütü alımından hemen sonra, yüz şişmesi, nefes alıp vermede zorlanma, ağız ve dilde şişme belirtileri görüldüğü anda doktora başvurulmalıdır.



Bebeğiniz için inek sütü alerjisi tanısı koyulduysa, doktor tavsiyesine uygun olarak altı ile on sekiz ay arasında inek sütü ve yoğurt, tereyağı, krema, peynir gibi süt ürünlerini vermeyi tamamen bırakmanız önerilir. Anne sütü yokluğunda ya da yetersizliğinde doktorunuza danışmalısınız.