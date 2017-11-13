Suşi yemenin 7 önemli kuralı

Suşi, sadece dayanılmaz bir lezzet değil; aynı zamanda da sağlıklı ve sindirimi kolay bir yiyecek. İçeriğinde hiç konserve ürün kullanılmaması; balık ve taze sebzeler ile servis edilmesi, onun sağlıklı bir yiyecek olarak ünlenmesini sağlamıştır. Japonlar, bu leziz yiyeceği chopstick de denilen yemek çubukları veya elle tüketirler. İşte bu kültürel yemeğin, o kültüre ait bazı kuralları vardır. Bunların hiçbiri uyulması zorunlu kurallar değildir ancak bu yiyeceğin kültürü, bu kurallara uymayı gerektirir. İşte suşi yemenin muhtemelen daha önce duymadığınız bazı önemli kuralları.