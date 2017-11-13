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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Suşi yemenin 7 önemli kuralı

Japonlar, bu leziz yiyeceği chopstick de denilen yemek çubukları veya elle tüketirler. İşte bu kültürel yemeğin, o kültüre ait bazı kuralları vardır. Bunların hiçbiri uyulması zorunlu kurallar değildir ancak bu yiyeceğin kültürü, bu kurallara uymayı gerektirir.

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Suşi, sadece dayanılmaz bir lezzet değil; aynı zamanda da sağlıklı ve sindirimi kolay bir yiyecek. İçeriğinde hiç konserve ürün kullanılmaması; balık ve taze sebzeler ile servis edilmesi, onun sağlıklı bir yiyecek olarak ünlenmesini sağlamıştır. Japonlar, bu leziz yiyeceği chopstick de denilen yemek çubukları veya elle tüketirler. İşte bu kültürel yemeğin, o kültüre ait bazı kuralları vardır. Bunların hiçbiri uyulması zorunlu kurallar değildir ancak bu yiyeceğin kültürü, bu kurallara uymayı gerektirir. İşte suşi yemenin muhtemelen daha önce duymadığınız bazı önemli kuralları.

2Yağlı balıklardan önce hafif balıkları tüketin
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Yağlı balıklardan önce hafif balıkları tüketin

Bunu şarap tadımı gibi düşünebilirsiniz. Suşi yerken de tıpkı şaraplarda olduğu gibi, daha hafif, daha tatlı suşi parçalarından başlamak ve yağlı, ağır olanları sona bırakmak gerekir. Elbette siz bu kurala karşı çıkabilir ve tam aksini uygulayabilirsiniz. Bu, sadece basit bir damak tadımı tavsiyesi.

Fotoğraf: Hürriyet arşiv

3Wasabiyi soya sosuna daldırmayın
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Wasabi'yi soya sosuna daldırmayın

Suşi severler, wasabi'yi soya sosuyla karıştırmanın Japonya'da nasıl yapıldığını konuşmayı severler. Ancak wasabi keskin bir tada sahiptir ve bu yüzden sosa çok hafif bir şekilde batırılır. Bu yüzden lezzetin tam olarak farkına varmak için, wasabi'yi soya sosuna daldırmaktan ziyade hafifçe batırmayı deneyin.

Fotoğraf: Hürriyet arşiv

4Suşi pirincini soya sosuna batırmayın
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Suşi pirincini soya sosuna batırmayın

Wasabi'yi soya sosuna batırma kuralını göz ardı ettiniz ya da etmediniz bilemiyoruz; ancak bu kuralın suşinin pirinçli kısmı için de geçerli olduğunu bilmenizi isteriz. Japonya'da suşi yiyen halk, soya sosuna suşinin balık kısmıyla dokunuyor ve pilavını kesinlikle batırmıyor. Neden mi? Çünkü suşi pirinci, hassas bir tada sahip ve soya sosuyla buluştuğunda bu tadı kaybediyor.

Fotoğraf: Hürriyet arşiv

5Suşi yerken ellerinizi kullanabilirsiniz
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Suşi yerken ellerinizi kullanabilirsiniz

Suşi yerken çubukları kullanabileceğiniz gibi, ellerinizi de kullanabilirsiniz. Çünkü bu ikisi arasında aslında hiçbir fark yok; sadece elinizle yerken çubuk görevini parmaklarınız görüyor. Bu yüzden kendinizi ille de çubukları kullanmak zorunda hissetmeyin.

Fotoğraf: Hürriyet arşiv

6Suşiyi çubuk yardımıyla dilimlemeye kalkışmayın
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Suşiyi çubuk yardımıyla dilimlemeye kalkışmayın

Suşi çubuğu, bıçak değildir. Hatta bir kahvaltı bıçağı bile değildir. Suşi parçaları son derece zariftir ancak bu parçalar ağzınız için fazla büyükse, şeften bu parçaları yarıya bölmesini rica edebilirsiniz.

Fotoğraf: Hürriyet arşiv

7Yemek çubuklarınızla kesinlikle oynamayın
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Yemek çubuklarınızla kesinlikle oynamayın

Temel bir ritim duygusu olan herkesin içinden o çubuklarla oynamak geçecektir. Ancak bu dürtünüze karşı koymaya çalışmanız çok daha doğru olur. Çünkü yemek çubukları, teknik olarak çatal- kaşıktan farklı değildir ve bunlarla oynamak pek uygun karşılanmayacaktır.

Fotoğraf: Hürriyet arşiv

8Suşi, satın alınmaz; eve sipariş edilmez
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Suşi, satın alınmaz; eve sipariş edilmez

Suşiye değer katan şey, tazelik ve sunumdur. Bu nedenle de, masada, telaşsız ve özenli bir şekilde yenmelidir. Suşi yemek, hamburger yemekle aynı şey olmadığı için, bir restorandan satın alınıp kağıt bir paket içinde eve götürülmesi doğru değildir.

Fotoğraf: Hürriyet arşiv

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