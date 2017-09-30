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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Susamlı patates topları

Her türlü davetlerinizde yemek öncesi ya da sonrasında içeceklerinizin yanında ikram edebileceğiniz bu tuzlu atıştırmalık sofralarınıza yeni bir ses getirecektir.

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1
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500 gr patates
150 gr nohut unu
2 çorba kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
2 tatlı kaşığı kimyon
2 tatlı kaşığı kişniş
2 tatlı kaşığı kekik
2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
1-2 adet limonun suyu
TuzKarabiber
Kırmızı pul biber
4-5 diş sarımsak
Bol susam

Fotoğraflar:www.oyascuisine.com

2
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Patatesler haşlanır, kabukları soyulup, püre yapılır. Topak kalmamasına dikkat edilir.

3
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Derin bir kaseye konan patateslerin üzerine rendelenmiş sarımsak, kimyon, kekik, kişniş, limon suyu, nohut unu, tuz, karabiber, kırmızı biber, salçalar ve zeytinyağı konur, karıştırılır ve hamur haline getirilir.

4
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Buzdolabında bir saat kadar bekletilir.

5
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Süre sonunda hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak, top şekli verilir ve bol susam konmuş tepsi içerisinde yuvarlanarak her yanının susamla kaplanması sağlanır.

6
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Yağlı kağıt serili tepsiye alınan susamlı toplar 200 dereceye ısıtılan fırında 20 dakika kadar pişirilir.

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Arzuya göre yine sarımsaklı yoğurt sosa batırılarak yenir.

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Doğum günlerinde çocukların en sevdiği atıştırmalıklardan biridir. Üzerine doğum günü mesajları ekleyerek servis yapabilirsiniz.

Bu tarif Oya Emerk'e aittir.

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