Susamlı patates topları

Her türlü davetlerinizde yemek öncesi ya da sonrasında içeceklerinizin yanında ikram edebileceğiniz bu tuzlu atıştırmalık sofralarınıza yeni bir ses getirecektir.
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1
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500 gr patates 150 gr nohut unu 2 çorba kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı biber salçası 2 tatlı kaşığı kimyon 2 tatlı kaşığı kişniş 2 tatlı kaşığı kekik 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı 1-2 adet limonun suyu TuzKarabiber Kırmızı pul biber 4-5 diş sarımsak Bol susam
Fotoğraflar:www.oyascuisine.com
2
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Patatesler haşlanır, kabukları soyulup, püre yapılır. Topak kalmamasına dikkat edilir.
3
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Derin bir kaseye konan patateslerin üzerine rendelenmiş sarımsak, kimyon, kekik, kişniş, limon suyu, nohut unu, tuz, karabiber, kırmızı biber, salçalar ve zeytinyağı konur, karıştırılır ve hamur haline getirilir.
4
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Buzdolabında bir saat kadar bekletilir.
5
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Süre sonunda hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak, top şekli verilir ve bol susam konmuş tepsi içerisinde yuvarlanarak her yanının susamla kaplanması sağlanır.
6
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Yağlı kağıt serili tepsiye alınan susamlı toplar 200 dereceye ısıtılan fırında 20 dakika kadar pişirilir.
7
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8
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Arzuya göre yine sarımsaklı yoğurt sosa batırılarak yenir.
9
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Doğum günlerinde çocukların en sevdiği atıştırmalıklardan biridir. Üzerine doğum günü mesajları ekleyerek servis yapabilirsiniz.