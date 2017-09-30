Nasil Yapilir 28 Ağustos 2020 - 09:53

Susamlı patates topları

Her türlü davetlerinizde yemek öncesi ya da sonrasında içeceklerinizin yanında ikram edebileceğiniz bu tuzlu atıştırmalık sofralarınıza yeni bir ses getirecektir.