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Nasil Yapilir

Susamlı kraker tarifi

Davet sofralarınızda ev yapımı krakerlerinizle fark yaratabilirsiniz!

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1Susamlı kraker tarifi
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Susamlı kraker tarifi

Sıradan bir peynir tabağını çok daha özel ve lezzetli bir hale getirebilir, davet sofralarınızda ev yapımı krakerlerinizle fark yaratabilirsiniz. Çok az bir malzeme kullanılarak yapılan bu tarifi 2 veya 3 misli çoğaltarak buzlukta saklayıp, tam da lazım olduğu zaman taze taze servis edebilirsiniz.

2Malzemeler
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Malzemeler

150 gr un

1 çay kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı susam (içine)

1 tatlı kaşığı susam (üzerine)

2 çorba kaşığı tuzsuz tereyağı

100 gr cheddar peyniri

60 ml süt kreması

2 çay kaşığı tatlı kırmızı biber

3Hazırlanışı
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Hazırlanışı

Un, tuz, susam, kırmızı biberi birlikte karıştırın.

4
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Tereyağını bu karışıma parmak uçları veya (pastry blender) iki keskin bıçak kullanılarak ekmek ufağı gibi olana kadar yedirin.

5
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Peynir ilave edip karıştırın.

6
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Krema ilave edin.

7
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Ardından spatula ile karıştırın.

8
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Hamur toparlanınca tezgaha alın.

9
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Hafifçe yoğurulan hamura 5 cm çapında bir silindir şekli verin.

Not: Hazırlanan hamur hemen kullanılacaksa streç filme sarılarak buzlukta en az 1 saat bekletilir. Eğer daha sonra kullanılacaksa 3 ay süre ile buzlukta kalabilir. Tek yapmanız gereken buzluktan çıkardığınız hamuru keskin bir bıçak ile dilimlemeden önce 10 dakika oda sıcaklığında bekletmek olacaktır.

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Bu krakerler için fırını önceden 180 derece ısıtın.

Buzluktan çıkarılan hamurdan 3'er mm'lik yuvarlak dilimler kesin.

Fırın kağıdı serilmiş tepsiye sıralayın, üzerine susam serpilerek 14-16 dakika kadar pişirin.

Pişirme esnasında fırın tepsisi bir kez fırın içinde çevirin, bu şekilde her tarafı eşit kızarmış olacaktır.

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Fırından alındıktan sonra soğumaya bırakın.

Afiyet olsun!

Not: Bu tarif www.oyascuisine.com yazarı Oya Emerk'e aittir.

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