Susamlı kraker tarifi Sıradan bir peynir tabağını çok daha özel ve lezzetli bir hale getirebilir, davet sofralarınızda ev yapımı krakerlerinizle fark yaratabilirsiniz. Çok az bir malzeme kullanılarak yapılan bu tarifi 2 veya 3 misli çoğaltarak buzlukta saklayıp, tam da lazım olduğu zaman taze taze servis edebilirsiniz.