Davet sofralarınızda ev yapımı krakerlerinizle fark yaratabilirsiniz!
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Susamlı kraker tarifi
Sıradan bir peynir tabağını çok daha özel ve lezzetli bir hale getirebilir, davet sofralarınızda ev yapımı krakerlerinizle fark yaratabilirsiniz. Çok az bir malzeme kullanılarak yapılan bu tarifi 2 veya 3 misli çoğaltarak buzlukta saklayıp, tam da lazım olduğu zaman taze taze servis edebilirsiniz.
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Malzemeler
150 gr un
1 çay kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı susam (içine)
1 tatlı kaşığı susam (üzerine)
2 çorba kaşığı tuzsuz tereyağı
100 gr cheddar peyniri
60 ml süt kreması
2 çay kaşığı tatlı kırmızı biber
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Hazırlanışı
Un, tuz, susam, kırmızı biberi birlikte karıştırın.
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Tereyağını bu karışıma parmak uçları veya (pastry blender) iki keskin bıçak kullanılarak ekmek ufağı gibi olana kadar yedirin.
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Peynir ilave edip karıştırın.
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Krema ilave edin.
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Ardından spatula ile karıştırın.
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Hamur toparlanınca tezgaha alın.
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Hafifçe yoğurulan hamura 5 cm çapında bir silindir şekli verin.
Not: Hazırlanan hamur hemen kullanılacaksa streç filme sarılarak buzlukta en az 1 saat bekletilir. Eğer daha sonra kullanılacaksa 3 ay süre ile buzlukta kalabilir. Tek yapmanız gereken buzluktan çıkardığınız hamuru keskin bir bıçak ile dilimlemeden önce 10 dakika oda sıcaklığında bekletmek olacaktır.
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Bu krakerler için fırını önceden 180 derece ısıtın.
Buzluktan çıkarılan hamurdan 3'er mm'lik yuvarlak dilimler kesin.
Fırın kağıdı serilmiş tepsiye sıralayın, üzerine susam serpilerek 14-16 dakika kadar pişirin.
Pişirme esnasında fırın tepsisi bir kez fırın içinde çevirin, bu şekilde her tarafı eşit kızarmış olacaktır.
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Fırından alındıktan sonra soğumaya bırakın.
Afiyet olsun!
Not: Bu tarif www.oyascuisine.com yazarı Oya Emerk'e aittir.