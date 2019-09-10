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Susam mantolu sebzeli kıymalı poğaça tarifi

Aşama aşama, fotoğraflı susam mantolu sebzeli kıymalı poğaça tarifi

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1Sebzeli poğaça nasıl yapılır
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Sebzeli poğaça nasıl yapılır?

Bu poğaçanın içinde yok yok... Sebze, protein, karbonhidrat, bolca susam ve tabii ki bolca lezzet... Bu harika tarif çocuğunuzun beslenme çantasında yer bulabilir, emin olun afiyetle yiyecek.

Malzemeler:

1 paket oda sıcaklığında tereyağı veya margarin
1 su bardağı sıvıyağ
3 adet yumurta (akları üzerine kullanılacak)
3 yemek kaşığı yoğurt
1 çay bardağı süt
1 paket kabartma tozu
1 adet havuç
Yarım demet dereotu (veya maydanoz)
Tuz
Aldığı kadar un (6 su bardağından fazla)

2
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İç Harcı için:

250 gram kıyma
1 adet kuru soğan
Yeterince tuz
Pul biber
Karabiber

Üzeri için:

Yumurta akı
Bolca susam

3
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Yapılışı:

İçi için:
İnce kıyılmış soğanı yeteri kadar sıvı yağda pembeleştirin
Kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar kavurup baharatlayın.

Hamuru için:
Yumurtaların akları ve sarılarını ayırın.
Yağı elle ezin.
Yumurta sarıları, yoğurt, süt ve tuzu ekleyip karıştırın.
Rendelenmiş havuç ve ince kıyılmış dereotunu ilave edin.
Un ve kabartma tozunu eleyerek kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun.

4
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Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde açın. Ortasına yeteri kadar iç malzemeden koyun.

5
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Ağız kısmını sıkıca kapatarak oval şekli verin.

6
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Önce her yanını yumurta akına bulayın.

7
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Daha sonra ise her yerini bolca susama bulayın.

8
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Yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

9
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Afiyet olsun.

Bu tarif mutfakvetatlar.blogspot.com.tr yazarı Selma Mollaoğlu'na aittir.

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