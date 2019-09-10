Susam mantolu sebzeli kıymalı poğaça tarifi

Yapılışı:



İçi için:

İnce kıyılmış soğanı yeteri kadar sıvı yağda pembeleştirin

Kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar kavurup baharatlayın.



Hamuru için:

Yumurtaların akları ve sarılarını ayırın.

Yağı elle ezin.

Yumurta sarıları, yoğurt, süt ve tuzu ekleyip karıştırın.

Rendelenmiş havuç ve ince kıyılmış dereotunu ilave edin.

Un ve kabartma tozunu eleyerek kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun.