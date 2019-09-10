Susam mantolu sebzeli kıymalı poğaça tarifi

Bu poğaçanın içinde yok yok... Sebze, protein, karbonhidrat, bolca susam ve tabii ki bolca lezzet... Bu harika tarif çocuğunuzun beslenme çantasında yer bulabilir, emin olun afiyetle yiyecek.
Malzemeler:
1 paket oda sıcaklığında tereyağı veya margarin 1 su bardağı sıvıyağ 3 adet yumurta (akları üzerine kullanılacak) 3 yemek kaşığı yoğurt 1 çay bardağı süt 1 paket kabartma tozu 1 adet havuç Yarım demet dereotu (veya maydanoz) Tuz Aldığı kadar un (6 su bardağından fazla)
2
Abone Ol
İç Harcı için:
250 gram kıyma 1 adet kuru soğan Yeterince tuz Pul biber Karabiber
Üzeri için:
Yumurta akı Bolca susam
3
Abone Ol
Yapılışı:
İçi için: İnce kıyılmış soğanı yeteri kadar sıvı yağda pembeleştirin Kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar kavurup baharatlayın.
Hamuru için: Yumurtaların akları ve sarılarını ayırın. Yağı elle ezin. Yumurta sarıları, yoğurt, süt ve tuzu ekleyip karıştırın. Rendelenmiş havuç ve ince kıyılmış dereotunu ilave edin. Un ve kabartma tozunu eleyerek kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun.
4
Abone Ol
Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde açın. Ortasına yeteri kadar iç malzemeden koyun.
5
Abone Ol
Ağız kısmını sıkıca kapatarak oval şekli verin.
6
Abone Ol
Önce her yanını yumurta akına bulayın.
7
Abone Ol
Daha sonra ise her yerini bolca susama bulayın.
8
Abone Ol
Yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
9
Abone Ol
Afiyet olsun.
Bu tarif mutfakvetatlar.blogspot.com.tr yazarı Selma Mollaoğlu'na aittir.