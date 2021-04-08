Sürü bağışıklığı nedir? Sürü bağışıklığının koronavirüse etkisi

Sürü bağışıklığı ne zaman kazanılır? Sürü bağışıklığı kazanmak hastalığın çoğalma hızına veya R0'a bağlıdır. R0, virüse sahip tek bir kişinin, eğer virüse karşı bağışık değilse, enfekte edebileceği ortalama insan sayısını söyler. R0 ne kadar yüksekse, sürü bağışıklığına ulaşmak için o kadar fazla insanın dirençli olması gerekir.



Araştırmacılar, COVID-19 için R0'ın 2 ile 3 arasında olduğunu düşünüyor. Bu, bir kişinin iki ila üç kişiyi enfekte edebileceği anlamına geliyor. Bu aynı zamanda, sürü bağışıklığı devreye girmeden ve enfeksiyon oranları düşmeye başlamadan önce nüfusun %50 ila% 67'sinin dirençli olması gerektiği anlamına gelir.