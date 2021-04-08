Sürü bağışıklığı nedir? Sürü bağışıklığının koronavirüse etkisi
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile ilgili sağlık yetkilileri, hastalıktan korunmanın en iyi yolunu bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Uzmanların, koronavirüs salgınının yayılmasını kontrol altına almanın başka bir yolu olarak öne sürdüğü sürü bağışıklığı herkes tarafından merak edilen bir kavram haline geldi. Peki nedir bu sürü bağışıklığı? İşte, sürü bağışıklığının koronavirüs üzerindeki etkisi…
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Sürü bağışıklığı nedir?
Sürü bağışıklığı veya diğer adıyla topluluk bağışıklığı, nüfusun büyük bir kısmının belirli bir hastalığa karşı bağışıklık kazanmasıdır. Yeterli sayıda kişi, virüs veya bakteri gibi hastalıklara karşı dirençliyse, zararlı ve ölümcül olma yetisini kaybeder.
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Sürü bağışıklığında her bireyin bağışıklık kazanmış olmasına gerek yoktur. Sürü bağışıklığında nüfusun çoğunluğu bir bütün olarak korumaya sahiptir. Bunun nedeni, genel olarak yüksek riskli vaka sayısının daha az olmasıdır. Böylelikle enfeksiyon oranları düşer ve hastalık etkisini kaybetmeye başlar.
Sürü bağışıklığı; bebekler, bağışıklık sistemleri zayıf olan ve kendi başlarına direnç gösteremeyen risk altındaki popülasyonları korur.
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Sürü bağışıklığı nasıl kazanılır?
Sürü bağışıklığına ulaşmanın iki yolu vardır:
Doğal olarak direnç geliştirebilirsiniz. Vücudunuz bir virüse veya bakteriye maruz kaldığında, enfeksiyonla savaşmak için antikorlar üretir. İyileştiğinizde vücudunuz bu antikorları korur. Vücudunuz başka bir enfeksiyona karşı savunma mekanizması geliştirir. Örneğin, Brezilya'daki ‘Zika virüsü’ salgınını durduran şey nüfusun sürü bağışıklığını kazanması olmuştur.
Aşılar da sürü bağışıklığının kazanılmasında etkili olabilir. Virüs için geliştirilen aşılar sayesinde hastalanmazsınız, ancak bağışıklık sisteminiz koruyucu antikorlar üretmeye devam eder. Vücudunuz bir dahaki sefere o bakteri veya virüsle karşılaştığında, onunla savaşmaya hazırdır. Tıpkı daha önceki yıllarda ABD’de yaşanan çocuk felci salgınında olduğu gibi.
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Sürü bağışıklığı ne zaman kazanılır?
Sürü bağışıklığı kazanmak hastalığın çoğalma hızına veya R0'a bağlıdır. R0, virüse sahip tek bir kişinin, eğer virüse karşı bağışık değilse, enfekte edebileceği ortalama insan sayısını söyler. R0 ne kadar yüksekse, sürü bağışıklığına ulaşmak için o kadar fazla insanın dirençli olması gerekir.
Araştırmacılar, COVID-19 için R0'ın 2 ile 3 arasında olduğunu düşünüyor. Bu, bir kişinin iki ila üç kişiyi enfekte edebileceği anlamına geliyor. Bu aynı zamanda, sürü bağışıklığı devreye girmeden ve enfeksiyon oranları düşmeye başlamadan önce nüfusun %50 ila% 67'sinin dirençli olması gerektiği anlamına gelir.