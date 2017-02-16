Sürpriz sosis tarifi

Şarküteri ürünleri sevenler, arada kaçamak yapmak, damaklarını şımartmak isteyenler müthiş bir sokak lezzeti. Hamur kaplamalı sosisleri yerken dikkat edin çünkü parmaklarınızı yiyebilirsiniz.
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1
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Şarküteri ürünleri sevenler, arada kaçamak yapmak, damaklarını şımartmak isteyenler müthiş bir sokak lezzeti. Hamur kaplamalı sosisleri yerken dikkat edin çünkü parmaklarınızı yiyebilirsiniz.
2
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Malzemeler:
140 gr mısır unu 140 gr buğday unu Tuz Karabiber Kırmızı Pulbiber 1 Paket Kabartma Tozu (10 Gr) 1 Paket Karbonat (10 Gr) 2 Adet Yumurta 300 Ml Süt 500 Gr Kokteyl Sosisi Çöp Şiş
3
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Hazırlanışı:
İnce çöp şişler bıçak yardımı ile 3 eşit parçaya bölünür. Sosisler kaynar suya atılır, 2 dakika haşlanır, şekli bozulmadan hemen çıkarılıp süzülür, kağıt havlu üzerinde suyu alınır ve bir ucundan yarısına kadar şişe geçirilir. Tabağa dizilir.
4
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Orta boy derin bir kaseye mısır unu, buğday unu, tuz, karabiber, kırmızı biber ve kabartma tozu ve karbonat konur karıştırılır.
5
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Bu karışıma hafifçe çatalla çırpılmış yumurta ile süt yavaş yavaş ilave edilir.
6
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Sosisleri fotoğraftaki gibi iyice karışıma bulayın.
7
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8
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Hamur oldukça koyu olmalıdır.
9
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Derin bir tavaya bol sıvı yağ koyun. ve kızdırın.H
10
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Hazırlanan sosisleri unlu yumurtalı karışıma batırın ve tüm yüzeyinin kaplanmasını sağlayın.
11
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Her seferinde 3 veya 4 adet sosis ısıtılmış yağa atılarak nar gibi olana kadar kızartın.