Nasil Yapilir 28 Ağustos 2020 - 09:53

Sürpriz sosis tarifi

Şarküteri ürünleri sevenler, arada kaçamak yapmak, damaklarını şımartmak isteyenler müthiş bir sokak lezzeti. Hamur kaplamalı sosisleri yerken dikkat edin çünkü parmaklarınızı yiyebilirsiniz.