Sürekli yorgun hissediyorsanız dikkat! Sebebi demir eksikliği olabilir

Daha iyi demir emilimi için öneriler C vitamini demirin vücuttaki emilimini arttırmakta ve kolaylaştırmaktadır. Bu yüzden C vitamini olan ürünleri öğünlerimizin yanında tüketmeliyiz. Portakal ya da limon suyu gibi narenciye sularında doğal olarak bulunan C vitamini, bireyin sindirim sisteminin demiri daha iyi emmesine yardımcı olur.