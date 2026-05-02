Sürekli uyukluyor, sabah kalkamıyor musunuz? Vücudunuz alarm veriyor olabilir

Yaş ilerledikçe gündüz dinlenme ihtiyacı artabilir. Araştırmalar, yaşlı yetişkinlerin önemli bir bölümünün gün içinde uyuduğunu gösteriyor. Ancak uzmanlar, “Her gün uyumak zorunda kalıyorum” hissinin dikkate alınması gerektiğini söylüyor.
Gündüz uyku bastırdığında hemen koltuğa uzanmak yerine kısa bir yürüyüşe çıkmak, biraz hareket etmek, hava almak ya da hafif bir işle uğraşmak gece uykusunun korunmasına yardımcı olabilir. Özellikle akşam saatlerine yakın yapılan uzun kestirmeler, gece uykuya dalmayı zorlaştırabilir.
Eğer kişi gece yeterli süre uyumasına rağmen gündüz sürekli uyukluyorsa, sabah dinlenmiş kalkmıyorsa, horlama, nefes durması, baş ağrısı veya aşırı yorgunluk yaşıyorsa doktora danışması gerekir. Çünkü bu tablo bazen uyku apnesi, kansızlık, tiroit sorunları, depresyon ya da başka sağlık problemleriyle bağlantılı olabilir.