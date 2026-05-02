Sürekli uyukluyor, sabah kalkamıyor musunuz? Vücudunuz alarm veriyor olabilir

Uyku, sağlıklı yaşamın en temel parçalarından biri. Ancak uzmanlara göre mesele yalnızca gece kaç saat uyuduğumuzdan ibaret değil. Yeni araştırmalar, uyku saatlerindeki düzensizliklerin, gündüz uyuklamalarının ve sabah uyanma biçiminin de genel sağlık hakkında önemli ipuçları verebileceğini ortaya koyuyor.

Özellikle ileri yaşlarda sık gündüz uykusu, bazı durumlarda altta yatan bir sağlık sorununun erken işareti olabilir. Bu, kısa bir öğle uykusunun zararlı olduğu anlamına gelmiyor. Ancak her gün ve uzun süreli uyuklama ihtiyacı, gece uykusunun kalitesiz olduğuna ya da vücudun başka bir nedenle zorlandığına işaret edebilir.

Uzmanlar, uykunun kalp sağlığı, beyin fonksiyonları, metabolizma, hormon dengesi ve ruh haliyle yakından ilişkili olduğunu belirtiyor. Bu nedenle uyku alışkanlıklarındaki değişimleri “basit yorgunluk” diye geçiştirmemek gerekiyor.