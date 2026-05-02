Sürekli uyukluyor, sabah kalkamıyor musunuz? Vücudunuz alarm veriyor olabilir

#Sağlık#Uyku#UYKU BOZUKLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 11:45

Uyku sağlığı denildiğinde çoğu kişinin aklına yalnızca “kaç saat uyuduğu” geliyor. Ancak yeni araştırmalar, ne zaman yattığınızın, ne zaman uyandığınızın, gündüz sık sık uyuklayıp uyuklamadığınızın ve yatmadan önce ne yediğinizin de sağlık açısından önemli ipuçları verebileceğini gösteriyor. Uzmanlara göre özellikle düzensiz uyku rutini, sık gündüz uykusu ve sabahları sürekli erteleme tuşuna basma ihtiyacı, vücudun bir şey anlatmaya çalıştığının işareti olabilir.