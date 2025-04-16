Süper yaşlıları inceleyen bir doktor, uzun ömürle ilgili öğrendiği 4 sırrı paylaştı

Bilim 100 yaşına kadar yaşayacağınızı garanti etmese de, kabuklu yemişler ve tohumlar ve yüksek kaliteli protein dahil olmak üzere besin değeri yüksek bütün gıdalarla beslenme gibi alışkanlıklarla hayatınıza yıllar ekleyebilirsiniz.
Milman, daha uzun ve sağlıklı yaşamak için tek bir alışkanlığa öncelik verecekseniz, bunun egzersiz olması gerektiğini söyledi.
Yeterli fiziksel aktivite yapmanın sağlık açısından size daha fazla fayda sağlayacağını ve en iyi egzersiz türünün ister arkadaşlarınızla yürümek ister spor salonunda ağırlık kaldırmak olsun, tutarlı bir şekilde yapacağınız egzersiz olduğunu söylerine ekledi.