Süper yaşlıları inceleyen bir doktor, uzun ömürle ilgili öğrendiği 4 sırrı paylaştı

“Süper yaşlılar” olarak adlandırılan bu insanlar uzun yaşamlarını şans ve iyi genlere borçlu olabilirler, ancak onları incelemek bilim insanlarının geri kalanımıza da biyolojik bir avantaj sağlamasına yardımcı olabilir.

Milman,“O zaman genetik piyangoyu kazanamayan ve bu geni miras alacak kadar şanslı olmayan nüfusun diğer %99,9'una fayda sağlayacak bir ilaca sahip olabiliriz” dedi.