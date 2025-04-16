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Süper yaşlıları inceleyen bir doktor, uzun ömürle ilgili öğrendiği 4 sırrı paylaştı

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#Uzun Yaşam#Asırlık İnsanlar#Süper Yaşlılar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 09:00

100 yaşını aşmış bireylere ‘Asırlık insanlar’ deniyor. Bu kişiler, uzun yaşamlarıyla dikkat çeker ve genellikle sağlıklı yaşam tarzları, genetik faktörler ve çevresel koşullar gibi unsurların bir kombinasyonu sayesinde bu yaşlara ulaşırlar.