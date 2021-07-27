Sumak neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Sumağın vücuda etkileri
Yemeklerde sık sık tercih edilen sumak, lezzetinin yanı sıra sağlık için de faydalıdır. Tane veya toz halinde kullanılabilen sumak, yemek ve salatalara eklenebileceği gibi çay şeklinde tüketilebilir. Peki sumak neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Sumağın vücuda etkileri...
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Farsça’da kırmızı meyve ve limonlu baharat olarak bilinen sumak, ekşimsi bir tada sahip. Bu nefis baharat yemeklere müthiş bir tat, bizlere ise sağlık veriyor. Diyetisyen Deniz Zünbülcan, sumağın faydaları ve nasıl tüketilmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler verdi.
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Sumak faydaları nelerdir?
Enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyucu olan sumak, vücutta iltihaplanma, ateş, deri iltihabı, solunum bozuklukları, bronşit gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar sumak ve ekstresinin iyi bir anti-inflamatuar yani iltihap karşıtı olduğunu göstermiştir.
Kandaki insülin seviyesini düzenlemeye yardımcı olur. Bu özelliği ile diyabeti önleyici ve tedavi edici etki göstermektedir.
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Yüksek kolesterol kalp ve karaciğer hastalıklarının nedenidir. Fareler üzerinde yapılan bir deneyde sumak meyveleri ekstresinin kan kolesterol seviyesini düşürdüğü kanıtlanmıştır. Özellikle iyi kolesterol dediğimiz HDL seviyesi düşük bireyler, bu değeri yükseltmek için sumak tüketebilir. Sumak, kalp ve karaciğer hastalıklarını önlemede etkili bir baharattır.
Sumak ile yapılan çalışmalar sumak bitkisinin anti kanserojen yani kansere karşı olduğunu kanıtlamıştır. Meme kanserinin özellikle kadınlarda görülme oranı yüksektir. Yapılan bir çalışmada sumağın meme kanseri üzerine etkisine bakılmıştır. Bu çalışmanın sonucuna göre meme kanseri hücrelerinin çoğalmasında olumsuz etki gösterdiği düşünülmektedir.
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Sumak idrar söktürücüdür. Yani idrar üretimine yardımcı olur ve vücuttan toksik maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar. Bu toksinlerin vücuttan kolayca çıkarılmasını kolaylaştırmak için tüketilebilir. Aynı zamanda ağrılı idrara çıkma ve iltihap ile sonuçlanan mesane iltihabını tedavi etmek için de kullanılmaktadır.
Sumak kadın hastalıklarının tedavisinde de kullanılmaktadır. Aynı zamanda sumak anne sütünü de artırmaya yardımcıdır. Sumağın düzenli kullanımı adet düzensizliğini tedavi etmekte ve adet döneminde oluşan ağrılara iyi gelmektedir.
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Sumak çayı nasıl yapılır?
Kaynattığınız bir bardak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı sumağı koyun ve demlemeye bırakın. Daha sonra sumağı süzün ve suyunu için.
Sumağı tek başına tüketemiyorsanız salata sosunuza eklemeyi deneyin. Yediğiniz salatadan daha çok tat alırken cildinizi de güzelleştirebilirsiniz.
Yemeklerinize ekleyeceğiniz sumak ile hem yemeğinizden daha çok tat alacak hem de kilonuzu kontrol edebileceksiniz.