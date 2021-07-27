Sumak neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Sumağın vücuda etkileri

Yüksek kolesterol kalp ve karaciğer hastalıklarının nedenidir. Fareler üzerinde yapılan bir deneyde sumak meyveleri ekstresinin kan kolesterol seviyesini düşürdüğü kanıtlanmıştır. Özellikle iyi kolesterol dediğimiz HDL seviyesi düşük bireyler, bu değeri yükseltmek için sumak tüketebilir. Sumak, kalp ve karaciğer hastalıklarını önlemede etkili bir baharattır.



Sumak ile yapılan çalışmalar sumak bitkisinin anti kanserojen yani kansere karşı olduğunu kanıtlamıştır. Meme kanserinin özellikle kadınlarda görülme oranı yüksektir. Yapılan bir çalışmada sumağın meme kanseri üzerine etkisine bakılmıştır. Bu çalışmanın sonucuna göre meme kanseri hücrelerinin çoğalmasında olumsuz etki gösterdiği düşünülmektedir.