Sudan çıkan sağlık takviyesi! Besin deposu, antioksidan kaynağı... İşte spirulinanın sağlığa faydaları

Güçlü bir antioksidan içeriğine sahiptir
Hobson, “Spirulina, antioksidanlar, özellikle de ona canlı mavi-yeşil rengini veren ve anti-enflamatuar özelliklere sahip olan fikosiyanin açısından zengindir. Antioksidanlar, vücutta serbest radikaller olarak adlandırılan, hücrelere ve DNA'ya zarar veren kararsız moleküllerin hasarını önlemeye yardımcı olur” dedi ve ekledi:
“Özellikle fikosiyaninin serbest radikalleri temizlediği biliniyor. Bu da iltihaplanmaya karşı korunmaya yardımcı olabileceği anlamına gelir. Bununla birlikte, vücudumuz bazı antioksidanları kendisi üretir. Bol miktarda meyve ve sebze içeren sağlıklı, dengeli bir diyet de herhangi bir takviye almaya gerek kalmadan düzenli bir antioksidan kaynağı sağlayacaktır.”