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Sudan çıkan sağlık takviyesi! Besin deposu, antioksidan kaynağı... İşte spirulinanın sağlığa faydaları

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 12:33

Tatlı ve tuzlu suda yetişen, uzun süredir besin kaynağı olarak kullanılan bir alg olan spirulina genellikle bir sağlık takviyesi olarak adlandırılıyor. Peki son yıllarda trend haline gelen spirulinanın sağlığa faydaları neler?