Sudan çıkan sağlık takviyesi! Besin deposu, antioksidan kaynağı... İşte spirulinanın sağlığa faydaları

Besleyici besinlerle doludur

Beslenme uzmanı Rob Hobson, “Spirulina bazı vitamin ve mineraller açısından oldukça yüksek konsantrasyona sahiptir. B1 vitamini (sinir sistemini sağlıklı tutar) ve B2 vitamini (cildin ve gözlerin düzgün çalışmasını sağlar) kaynağıdır. Ayrıca yeterli miktarda magnezyum ve kalsiyum da içerir” dedi.

Ayrıca 15 gramlık porsiyonunda 10 gram bitki bazlı protein bulunur; bu da et, yumurta veya kuruyemişlerden gram başına daha fazla protein demektir. Öte yandan sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekleyen A vitamini açısından zengindir.