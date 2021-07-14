Su zehirlenmesi belirtileri nelerdir, neden olur? Aşırı su tüketimine dikkat

Fazla su alımı sonucu hücreler adeta balon gibi şişer. Beyin hücreleri de bu olaydan etkilenerek adeta beynimiz şişer ve kafatası şişemediği için beyin basınç altında kalır. Bu da su zehirlenmesi tablosunun temel nedenidir.



Sağlıklı böbrek saatte 800-1000 mililitre suyu atma kapasitesindedir. Ama kişi ciddi stres altındaysa hipotalamus tarafından uyarılan hipofizden salgılanan vazopressin hormonu bu miktarın 100 mililitreye kadar inmesine neden olur. Maraton atletlerinde olduğu gibi stres altında aşırı sıvı alımı söz konusuysa su zehirlenmesi olayı daha kolay gelişebilmektedir.



İhtiyacımızdan fazla su alımı ayrıca kalp içinde yük teşkil eder. Kalp alınan bu suyu pompalayıp böbreklere göndermek zorundadır. Ayrıca böbreklerde bu su atımıyla uğraşırken zarar görebilmektedir. Bunu aşırı spor yaparken doğan ortopedik zararlara benzetebiliriz.