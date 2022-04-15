Su diyeti nedir, nasıl yapılır?

5 günlük su diyeti

Diyetisyen Ayşegül Bahar'ın hazırladığı diyet, aslında meyve, sebze ve su ağırlıklı bir detoks programı. Ancak bu diyet kalp ve şeker hastalarına, hamile kadınlara ve emziren annelere yasak.



Sabah: 1 bardak ılık limonlu su, 1 bardak portakal ve greyfurt suyu karışımı, 2 dilim taze ananas, 6 tane çilek ve 2 kaşık yulaf ezmesi.



Ara: 1 bardak ıhlamur, papatya ve melisa yaprağı çayı, 1 bardak ılık su ve 1 çay kaşığı zencefil tozu ile hazırlanmış çay.



Öğle: 2 bardak su, 2 kâse sebze çorbası, bol yeşil salata (avokado, turp, taze soğan, tere, roka, maydanoz, domates, yağ ve limon).



Ara 1: 3 tam ceviz (Aralar birer saat ara ile tüketilecektir).