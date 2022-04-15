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Su diyeti nedir, nasıl yapılır?

#Su Diyet Nedir#Su Diyeti Nasıl Yapılır#Beslenme

Fazla kilolarından hızlı bir şekilde kurtulmak isteyenler, farklı diyetleri deniyor. Bunlardan biri de su diyeti... Peki su diyeti nedir? Su diyeti nasıl yapılır? İşte su diyeti hakkında bilgiler...

1/6Su diyeti nedir, nasıl yapılır

Sağlık için günde 2, 2.5 litre su tüketimi önemli. Su tüketimi sağlık için çok önemli olduğu gibi kilo vermeye de yardımcı oluyor. Kilolarından kurtulmak isteyenler de su diyetine başvuruyor. Peki su nedir, nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilenler...

2/6Su diyeti nedir

Su diyeti nedir?

Su diyeti, gün içinde bol miktarda su ve sıvı tüketimine dayanıyor. Gün içerisinde yeteri kadar vücuda su alınmayabiliyor. Bu diyet vücuda yeterli miktarda su alımına yardımcı oluyor. Böylece vücuttan toksinlerin atılması kolaylaşıyor.

3/6Su diyetinin zarar var mı Su diyetinin zararları

Su diyetinin zarar var mı? Su diyetinin zararları

Kısa sürede kilo verdiren su diyeti, kalp ve şeker hastalarına, hamile kadınlara ve emziren anneler için olumsuz sonuçlara neden olabiliyor, bu nedenle uygulamak isteyen kişilerin uzmana danışması gerekiyor.

4/6Su diyeti nasıl yapılır

Su diyeti nasıl yapılır?

Su ve belli başlı yiyecekler dışında herhangi bir gıda tüketilmiyor.

Su diyeti,ödem attıran gıdaları ve sıvıları kapsıyor. Çorba ve meyve sularının ağırlık olduğu bu diyette, çilek ve ananas gibi bağırsakları çalışmasına yardımcı olan ve ödem attıran meyveler de var.

5/65 günlük su diyeti

5 günlük su diyeti

Diyetisyen Ayşegül Bahar'ın hazırladığı diyet, aslında meyve, sebze ve su ağırlıklı bir detoks programı. Ancak bu diyet kalp ve şeker hastalarına, hamile kadınlara ve emziren annelere yasak.

Sabah: 1 bardak ılık limonlu su, 1 bardak portakal ve greyfurt suyu karışımı, 2 dilim taze ananas, 6 tane çilek ve 2 kaşık yulaf ezmesi.

Ara: 1 bardak ıhlamur, papatya ve melisa yaprağı çayı, 1 bardak ılık su ve 1 çay kaşığı zencefil tozu ile hazırlanmış çay.

Öğle: 2 bardak su, 2 kâse sebze çorbası, bol yeşil salata (avokado, turp, taze soğan, tere, roka, maydanoz, domates, yağ ve limon).

Ara 1: 3 tam ceviz (Aralar birer saat ara ile tüketilecektir).

6/6Su diyeti nedir, nasıl yapılır

Ara 2: 2 dilim ananas, 1 elma, 1 bardak zencefil tozu çayı.

Ara 3: 1 dilim tam buğday ekmeği, 1 dilim peynir, domates, salatalık ve maydanoz, 1 bardak papatya çayı.

Akşam: 2 bardak su, 2 kâse sebze çorbası, 1 porsiyon sebze haşlama (tercihe göre üzerine az zeytinyağı, bol limon ile ketentohumu eklenebilir), 1 kutu probiyotik yoğurt.

Ara: 2 dilim ananas, 15-20 adet siyah çekirdekli üzüm, 4 taze kayısı, 2 bardak ılık limonlu su.

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#Su Diyet Nedir#Su Diyeti Nasıl Yapılır#Beslenme