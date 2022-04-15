Su diyeti nedir, nasıl yapılır?

Sağlık için günde 2, 2.5 litre su tüketimi önemli. Su tüketimi sağlık için çok önemli olduğu gibi kilo vermeye de yardımcı oluyor. Kilolarından kurtulmak isteyenler de su diyetine başvuruyor. Peki su nedir, nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilenler...
Su diyeti, gün içinde bol miktarda su ve sıvı tüketimine dayanıyor. Gün içerisinde yeteri kadar vücuda su alınmayabiliyor. Bu diyet vücuda yeterli miktarda su alımına yardımcı oluyor. Böylece vücuttan toksinlerin atılması kolaylaşıyor.
Kısa sürede kilo verdiren su diyeti, kalp ve şeker hastalarına, hamile kadınlara ve emziren anneler için olumsuz sonuçlara neden olabiliyor, bu nedenle uygulamak isteyen kişilerin uzmana danışması gerekiyor.
Su ve belli başlı yiyecekler dışında herhangi bir gıda tüketilmiyor.
Su diyeti,ödem attıran gıdaları ve sıvıları kapsıyor. Çorba ve meyve sularının ağırlık olduğu bu diyette, çilek ve ananas gibi bağırsakları çalışmasına yardımcı olan ve ödem attıran meyveler de var.
Diyetisyen Ayşegül Bahar'ın hazırladığı diyet, aslında meyve, sebze ve su ağırlıklı bir detoks programı. Ancak bu diyet kalp ve şeker hastalarına, hamile kadınlara ve emziren annelere yasak.
Sabah: 1 bardak ılık limonlu su, 1 bardak portakal ve greyfurt suyu karışımı, 2 dilim taze ananas, 6 tane çilek ve 2 kaşık yulaf ezmesi.
Ara: 1 bardak ıhlamur, papatya ve melisa yaprağı çayı, 1 bardak ılık su ve 1 çay kaşığı zencefil tozu ile hazırlanmış çay.
Öğle: 2 bardak su, 2 kâse sebze çorbası, bol yeşil salata (avokado, turp, taze soğan, tere, roka, maydanoz, domates, yağ ve limon).
Ara 1: 3 tam ceviz (Aralar birer saat ara ile tüketilecektir).
Ara 2: 2 dilim ananas, 1 elma, 1 bardak zencefil tozu çayı.
Ara 3: 1 dilim tam buğday ekmeği, 1 dilim peynir, domates, salatalık ve maydanoz, 1 bardak papatya çayı.
Akşam: 2 bardak su, 2 kâse sebze çorbası, 1 porsiyon sebze haşlama (tercihe göre üzerine az zeytinyağı, bol limon ile ketentohumu eklenebilir), 1 kutu probiyotik yoğurt.
Ara: 2 dilim ananas, 15-20 adet siyah çekirdekli üzüm, 4 taze kayısı, 2 bardak ılık limonlu su.