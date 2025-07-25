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Stresin panzehiri oksitosin! Sadece sarılmayla artmıyor... İşte oksitosin seviyenizi arttırmanın 7 yolu

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#Oksitosin#Sarılmak#Oksitosin Hormonu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 09:07

Bugünlerde pek çok insanın sarılmaya ihtiyacı var. İşte birine sarılmadan da kendimizi iyi hissettiren oksitosin hormonunun salgılanmasını teşvik etmenin şaşırtıcı yolları…