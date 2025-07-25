Stresin panzehiri oksitosin! Sadece sarılmayla artmıyor... İşte oksitosin seviyenizi arttırmanın 7 yolu

7- Hareket edin
İster koşuya çıkın, ister dövüş sanatları eğitimi veya yoga yapın, hareket etmek oksitosin üretimini teşvik edebilir. Koşu söz konusu olduğunda, süre önemli olabilir: Bir araştırmaya göre, 10 dakikalık koşu tükürük oksitosin seviyelerinde artışa neden olurken, 30 dakikalık bir koşudan sonra etkiler daha da artmaktadır.
Zak, “Oksitosin salınımını tetiklemek için biraz fizyolojik uyarılmaya ihtiyacınız var” dedi. Zak, bir arkadaşınızla ya da bir grup insanla egzersiz yaparsanız, etkilerin daha da iyi olduğunu sözlerine ekledi.
Hayatınızda oksitosin salınımını teşvik etmenin birçok yolu vardır. önemli olan kendinizi düzenli olarak bu deneyimlere hazırlamaktır.
Carter, “İnsanlar nasıl uzun bir hayat yaşayacaklarını bilmek istiyor ve cevaplardan biri de oksitosin sistemini kolaylaştırmak. Oksitosin strese karşı bir panzehir haline geliyor.” dedi.