Stresin panzehiri oksitosin! Sadece sarılmayla artmıyor... İşte oksitosin seviyenizi arttırmanın 7 yolu

Carter ayrıca oksitosinin iltihaplanmayı azalttığının ve antioksidan özelliklere sahip olduğunu, bunların her ikisinin de vücudu koruyabileceğini ve hastalık veya yaralanma sırasında iyileşmeyi kolaylaştırabileceğini söyledi.

Doğal olarak salındığında oksitosin, cinsel uyarılma ve orgazm dahil olmak üzere cinsel davranışta da rol oynar.

Massachusetts General Hospital'da nöroendokrinolog ve araştırmacı ve Harvard Tıp Fakültesi'nde tıp doçenti olan Elizabeth A. Lawson, oksitosinin iştah düzenlemesini, gıda alımını, metabolizmayı ve vücudun şekeri işleme şeklini etkileyebileceğini söyledi ve ekledi:

"Bazı insanlar oksitosinin etkilerine diğerlerinden daha duyarlı olabilir. Araştırmalarım anoreksiya nervoza, depresyon ve anksiyete de dahil olmak üzere bir dizi durumda oksitosin eksikliği tespit etti."