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Sportif babalara özel hediye alternatifleri

#Baba#Babalar Günü#Aksesuar

Babanızı spora teşvik edecek onlarca hediye burada!

1/11Sportif babalara özel yüzlerce hediye burada

Sportif babalara özel yüzlerce hediye burada!

Koşmayı seven sportif babalar bu koşu ve antrenman ayakkabılarına bayılacak.

2/11Sportif babalara özel yüzlerce hediye burada

Sportif babalara özel yüzlerce hediye burada!

Koşmayı seven sportif babalar bu koşu ve antrenman ayakkabılarına bayılacak.

3/11Sportif babalara özel yüzlerce hediye burada

Sportif babalara özel yüzlerce hediye burada!

Koşmayı seven sportif babalar bu koşu ve antrenman ayakkabılarına bayılacak

4/11Sportif babalara özel yüzlerce hediye burada

Sportif babalara özel yüzlerce hediye burada!

Günlük hayatında da spor ve rahat ayakkabılar tercih eden babalar için ideal bir hediye...

5/11Sportif babalara özel yüzlerce hediye burada

Sportif babalara özel yüzlerce hediye burada!

Babanız son zamanlarda biraz kilo mu aldı? O zaman Babalar Günü hediyesi olarak ona evde çalışması için bir kondisyon aleti alabilirsiniz.

6/11Sportif babalara özel yüzlerce hediye burada

Sportif babalara özel yüzlerce hediye burada!

Babanızın fazla kilolarından kurtulmasına yardımcı olmak istiyorsanız kesenin ağzını biraz açın ve ona bu kondisyon aletini alın.

7/11Sportif babalara özel yüzlerce hediye burada

Sportif babalara özel yüzlerce hediye burada!

Babanızı spor salonuna giderken ihtiyacı olan her şeyi yanına alabilsin diye hediye edeceğiniz bu spor çanta onu spor yapma konusunda daha çok teşvik edecek.

8/11Sportif babalara özel yüzlerce hediye burada

Sportif babalara özel yüzlerce hediye burada!

Babanız bu kondisyon aletinin üzerinden hiç inmek istemeyecek!

9/11Sportif babalara özel yüzlerce hediye burada

Sportif babalara özel yüzlerce hediye burada!

Babanıza spor sonrası yorgunluğu atması ve kaslarını gevşetmesi için bu harika masaj aletini almak ister misiniz? Bu hediyeyi hayır diyecek bir baba düşünemiyoruz.

10/11Sportif babalara özel yüzlerce hediye burada

Sportif babalara özel yüzlerce hediye burada!

Babanız bu ayakkabı ile artık çok daha rahat yürüyecek.

11/11Sportif babalara özel yüzlerce hediye burada

Sportif babalara özel yüzlerce hediye burada!

Kola bağlanarak nabız gösteren saat ve tamamen kablosuz algılama yapan göğüs bandından oluşan bu set, bilinçli spor yapan babalar için mükemmel bir hediye...

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#Baba#Babalar Günü#Aksesuar