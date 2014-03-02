Sportif babalara özel hediye alternatifleri

Koşmayı seven sportif babalar bu koşu ve antrenman ayakkabılarına bayılacak.
Koşmayı seven sportif babalar bu koşu ve antrenman ayakkabılarına bayılacak.
Koşmayı seven sportif babalar bu koşu ve antrenman ayakkabılarına bayılacak
Günlük hayatında da spor ve rahat ayakkabılar tercih eden babalar için ideal bir hediye...
Babanız son zamanlarda biraz kilo mu aldı? O zaman Babalar Günü hediyesi olarak ona evde çalışması için bir kondisyon aleti alabilirsiniz.
Babanızın fazla kilolarından kurtulmasına yardımcı olmak istiyorsanız kesenin ağzını biraz açın ve ona bu kondisyon aletini alın.
Babanızı spor salonuna giderken ihtiyacı olan her şeyi yanına alabilsin diye hediye edeceğiniz bu spor çanta onu spor yapma konusunda daha çok teşvik edecek.
Babanız bu kondisyon aletinin üzerinden hiç inmek istemeyecek!
Babanıza spor sonrası yorgunluğu atması ve kaslarını gevşetmesi için bu harika masaj aletini almak ister misiniz? Bu hediyeyi hayır diyecek bir baba düşünemiyoruz.
Babanız bu ayakkabı ile artık çok daha rahat yürüyecek.
Kola bağlanarak nabız gösteren saat ve tamamen kablosuz algılama yapan göğüs bandından oluşan bu set, bilinçli spor yapan babalar için mükemmel bir hediye...