Spor yapmadan kilo kontrolü: Göbek yağlarına karşı 6 basit beslenme hamlesi

Kimchi herkesin damak tadına uygun olmayabilir. Daha tanıdık bir seçenek isteyenler için sade süzme yoğurt iyi bir başlangıç olabilir. Burada önemli olan, içinde ilave şeker veya katkı bulunmayan, yalnızca süt ve canlı kültür içeren yoğurtları tercih etmek.
Yoğurdu kahvaltıda meyve ve granola ile yiyebilir, sandviç içlerinde mayonez yerine kullanabilir ya da patates salatasını daha hafif hale getirmek için değerlendirebilirsiniz.
Sağlıklı patates salatası tarifi:
500 gram bebek patatesi kabuklarıyla birlikte yaklaşık 10 dakika, yumuşayana kadar haşlayın. Süzdükten sonra soğuk suya alın. Ayrı bir kapta 4 yemek kaşığı sade süzme yoğurt, 1 çay kaşığı hardal, biraz limon suyu, 2 ince doğranmış yeşil soğan, tuz ve karabiberi karıştırın. Patatesleri ikiye bölüp kaseye alın, yoğurtlu sosla harmanlayın. Varsa üzerine ince kıyılmış frenk soğanı veya maydanoz ekleyebilirsiniz.