Spor yaparken alınan takviye ürünler tehlike saçıyor! Hormon dengesini bozuyor, kısırlığa bile neden olabilir!

Uzmanlar, bu ürünlerin vücudun hormon dengesini bozduğunu belirterek, saç dökülmesine, kalpte ciddi sorunlara, prostat kanserine, kısırlığa varana kadar pek çok soruna yol açtığını söylüyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Tunç Özdemir, takviye edici ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, aileleri uyardı. Özdemir, “Eğer çocuklarınızda depresyon belirtileri, saç dökülmesi, erkeklerde kıllanma, kızlarda ses kalınlaşması gibi değişiklikler fark ederseniz, bilinçsiz takviye kullanımına karşı dikkatli olmanız gerekmektedir” dedi