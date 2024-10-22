Spor yaparken alınan takviye ürünler tehlike saçıyor! Hormon dengesini bozuyor, kısırlığa bile neden olabilir!

Özdemir, spor salonlarında kullanımı teşvik edilen takviye ürünlerle ilgili olarak, “Bu konu çok büyük bir toplumsal sorun diyebiliriz. Bu ürünlerin yalnızca erkekler değil, kadınların da kullandığını görüyoruz. Türkiye’de bu ürünlerin kontrolü maalesef çok zor. Örneğin, bazı ülkelerde anabolik steroidler yasakken Türkiye’de böyle bir yasak yok. Bu da ürünlerin suistimal edilmesini kolaylaştırıyor. Dünya genelinde bu ürünlerin suistimal oranı %6,5 iken, kadınlarda bu oran %1,4 seviyesinde. Özellikle kadınlar, karın kaslarında yağ dengesini sağlamak için bu ürünleri tercih ediyor.” dedi.