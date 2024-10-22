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Spor yaparken alınan takviye ürünler tehlike saçıyor! Hormon dengesini bozuyor, kısırlığa bile neden olabilir!

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#Spor#Spor Yaparken Takviye#Steroid
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 13:51

Daha iyi bir vücuda sahip olmak için spor yapan pek çok kişi daha kısa sürede sonuç almak için vücut geliştirme iğneleri, takviye ürünleri, protein tozları gibi ürünleri kullanıyor. Bu ürünler, kas gelişimini hızlandırmanın yanı sıra birçok sağlık sorununa yol açıyor.