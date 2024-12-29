Spor salonuna gitmenize gerek yok: Bu 4 basit ipucu daha fazla kalori yakmanızı sağlayacak

DH, “Bunların her biri için sadece 20 ila 30 dakikaya ihtiyacınız var ve bunu yapmak için spor salonuna gitmenize bile gerek yok. Bunu evde vücut ağırlığı egzersizleri kullanarak yapabilirsiniz. Temel olarak, daha kısa sürede daha fazla kalori yakmış olacaksınız” ifadelerini kullandı.

Son yapılan bir araştırmaya göre, ortalama bir antrenman sadece 47 dakika sürerken, spor salonuna giden birinin antrenman öncesi ve sonrası rutini ortalama dört saat sürüyor. Bu, evde çalışmanın ne kadar zaman kazandırabileceğini ve etkili olabileceğini de gösteriyor.