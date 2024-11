Sözün kısası, eğer akneleriniz geçmiyorsa ya da derin, ağrılı, kistik akne şikâyetiniz varsa en yakın zamanda bir dermatologdan randevu almalısınız. Zira aknenin erken tedavisi, kalıcı olarak iz kalmasını ve renk değişimlerini önlemekte etkili oluyor.

National Geographic'in "Everybody is tempted to pop zits—but is there a safe way?" başlıklı haberinden derlenmiştir.