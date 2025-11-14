Sosyal medyanın yeni çılgınlığı: BeanTok! Sağlıklı mı, tehlikeli mi? Uzman isimden önemli uyarılar…

Fasulye, lif açısından zengin, probiyotikler ve bağırsak dostu bileşiklerle dolu bir besin olarak biliniyor. Uzmanlar, bu özelliği sayesinde genellikle sindirim sağlığı için faydalı olduğunu belirtiyor. Ancak fazla tüketildiğinde, özellikle hassas bağırsaklı kişilerde beklenmedik olumsuz etkiler gösterebiliyor.

İngiltere’de IBS (İrritabl Bağırsak Sendromu) uzmanı diyetisyen Kirsten Jackson, New York Post’a yaptığı açıklamada, ABD’de yetişkinlerin ortalama lif alımının günde yalnızca 10 gram olduğunu, bunun ise önerilen miktarın yalnızca yüzde 30’una denk geldiğini söyledi.