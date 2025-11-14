×
HABERLERAile Haberleri

Sosyal medyanın yeni çılgınlığı: BeanTok! Sağlıklı mı, tehlikeli mi? Uzman isimden önemli uyarılar…

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Fasulye#Beantok Trendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 08:41

TikTok’ta hızla yayılan #BeanTok trendi, fasulyeyi adeta “mucizevi sağlık meyvesi” olarak lanse ediyor. Günde iki fincan fasulye tüketmek gerektiği ve bunun bağırsak sağlığı için harika olduğunu iddia ediliyor. Ancak uzmanlar, bu akımın mideyi ve bağırsağı şaşırtabileceği konusunda uyarıyor. Peki bu trend neden bazıları için sağlık riski oluşturuyor? İşte merak edilen detaylar…