Zumpano, keten tohumunu yemeye adım adım başlamak gerektiğini belirterek, "Günde bir tatlı kaşığıyla başlayıp iki yemek kaşığına kadar çıkabilirsiniz" dedi.

Dr. Slavin ise "İnsanlar bazen bir şeyin sihirli olduğunu çok fazla miktarda alınması gerektiğini düşünüyor. Ancak keten tohumu fazlası zarar olan şeylerden biri" diye konuştu.

The New York Times'ın "Are Flaxseeds All That?" başlıklı haberinden derlenmiştir.