Dr. Shastry, “Nazik bir temizleyici, kokusuz bir nemlendirici ve günlük güneş koruması, sağlıklı bir cilt için yeterlidir. Unutmayın, eski çağlarda bile insanlar suyla yıkanıyordu. Hijyen, doğallıkla çelişmez” dedi.



New York Post'un 'Can the minimalist ‘caveman method’ save your skin — or destroy it? Docs weigh in on viral trend' başlıklı haberinden derlenmiştir.