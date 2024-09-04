×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile Haberleri

Sosyal medyada popüler olan etobur diyeti korkuttu... 'Kalp sorunlarına ve bunamaya yol açıyor'

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Etobur Diyeti#Hekstra
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 09:25

Ketojenik, paleo ve vegan gibi popüler diyetlerin ardından şimdi de sosyal medyada hızla yayılan ‘etobur’ diyeti dikkatleri üzerine çekti. Sadece et, yumurta ve süt ürünlerini içeren bu yüksek proteinli diyet, özellikle fitness tutkunları arasında büyük ilgi görüyor. Ancak uzmanlar, etobur diyetinin uzun vadeli sağlık etkileri konusunda uyarıda bulunuyor.