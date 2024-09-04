Sosyal medyada popüler olan etobur diyeti korkuttu... 'Kalp sorunlarına ve bunamaya yol açıyor'

Son yıllarda popüler diyetler giderek artış gösteriyor ve bu trend, sağlıklı yaşam arayışındaki bireyler arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Kilo verme ve genel sağlık iyileştirme vaatleriyle piyasaya sürülen diyetler, çeşitli beslenme yaklaşımlarını benimsiyor.



Ketojenik, paleo ve vegan diyetine kadar geniş bir yelpazeye sahip bu diyetler, insanların farklı ihtiyaçlarına ve tercihlerine hitap ediyor. Ancak, bu diyetlerin popülaritesi arttıkça, uzmanlar diyetlerin uzun vadeli sağlık etkilerini konusunda uyarıyor.