Sonuçlar bilim insanlarını bile şaşırtıyor... Hamilelik beyinde nasıl değişimlere yol açıyor? 'Asfalt yol gibi'

Kadınların hamile kalmasından önce ve sonra yapılan beyin taramaları, özellikle sosyal ve duygusal işlemeyle alakalı bazı beyin ağlarının hamilelik esnasında küçüldüğünü gösteriyor. Bu durum beynin ebeveynliğe hazırlık aşamasında geçirdiği bir ince ayar süreci olarak açıklanıyor.

Bu değişimler hamilelik hormonlarının, özellikle de östrojenin artışıyla eş zamanlı olarak yaşanıyor ve doğumdan sonra en az iki yıl daha devam ediyor.