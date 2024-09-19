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Sonuçlar bilim insanlarını bile şaşırtıyor... Hamilelik beyinde nasıl değişimlere yol açıyor? 'Asfalt yol gibi'

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#Sağlık#Yaşam#Hamilelik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 09:05

Hamilelik döneminde, hormonların anne beyninde bazı değişimlere yol açtığı biliniyor. Ancak bu değişimlerin kapsamı ve nedenleri halen merak konusu. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir araştırma bu konuda çok çarpıcı veriler ortaya koydu.