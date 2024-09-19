Sonuçlar bilim insanlarını bile şaşırtıyor... Hamilelik beyinde nasıl değişimlere yol açıyor? 'Asfalt yol gibi'

Hacim kaybının doğumdan sonraki iki yıl boyunca da büyük oranda devam ettiğini belirten Dr. Jacobs, "Hamilelik hormonları beyinde kalıcı izler oluşmasına yol açıyor olabilir" diye konuştu.
Bununla birlikte beyaz maddede yaşanan değişimler kalıcı olmadı. Dr. Chrastil, anlaşılamayan sebepler nedeniyle, ilk iki trimesterde lif yumaklarının asfalt yol gibi olduğunu, bu sayede "işlerin daha sorunsuz ilerlediğini, bilginin hiçbir yere takılmadan seyahat edebildiğini" söyledi. Chrastil'in 2020'de doğum yapmasının ardından beyaz madde eski haline döndü.