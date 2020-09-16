Sonbaharı 5 maddede en iyi şekilde değerlendirelim

Mevsim depresyonuna geçit vermeyelim Güneşin etkisini yitirmeye başlayıp, yerini daha karanlık günlere bıraktığı sonbahar ayları çoğunlukla hüzünle bağdaştırılır. Sarı sonbaharın coşkulu yaz mevsiminin ardından ruhumuzu olumsuz etkilemesine izin vermemeli, bu mevsimi ilgi alanımıza göre kitap okumak, müzik dinlemek, kendimize ve sevdiklerimize daha çok vakit ayırmak için bir fırsat gibi görmeliyiz. Sonbahar güneşinden mümkün olduğunca fazla yararlanmak, böylece yaklaşan kışa hazırlanmak için balkonumuzda veya bahçemizde vakit geçirmek, akşam serinliği başladığında bitki çayımızı yudumlamak ruhumuza ve vücudumuza iyi gelecektir. Sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmak, kendi el emeğimizi afiyetle yemek veya ailemizle hep beraber oturacağımız sofralarda şenliğe dönüştürmek de hem vücudumuzu, hem de ruhumuzu doyuracaktır. Yazmanın da güzel bir terapi olduğunu unutmayalım!