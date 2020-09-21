Sonbaharda metabolizmayı canlandıracak ve bağışıklığı güçlendirecek öneriler

Lif kaynağı besinler ile sindirim sisteminizi güçlendirin Vücudun savunma sistemini zayıflatan ve daha fazla yorgunluk hissini arttıran buğday unu, beyaz ekmek, mısır gevreği, yufka, kraker, bisküvi, pastane ürünleri gibi rafine tahılları az tüketip, sağlıklı lif kaynağı olan tam tahılları yani tam buğday ve unu, tam çavdar ve unu, bulgur, karabuğday, yulaf ezmesi, kahverengi pirinç, kepekli makarna, kinoa gibi besinleri daha sık tüketerek bağırsak hareketlerinizi destekleyerek metabolizmanızı hızlandırır.