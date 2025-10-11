‘Sonbahar yüzü’ alarmı! Bu belirtileriniz varsa dikkat… Cilt bariyeriniz çökmek üzere olabilir

Dr. Phillips bu durumu şu örnekle açıklıyor: “Cilt bariyerini bir tuğla duvar gibi düşünün; lipitler ve yağ asitleri ise bu duvarı bir arada tutan harçtır. Eğer harç bozulursa, duvar çatlar ve işlevini kaybeder.”

Sonuç olarak ciltte batma hissi, kızarıklık, pullanma ve kuruluk gibi belirtiler baş gösteriyor. Uzun vadede bu tür belirtiler kronik iltihaplanmalara ve daha ciddi cilt rahatsızlıklarının ortaya çıkmasına neden olabiliyor.