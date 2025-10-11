‘Sonbahar yüzü’ alarmı! Bu belirtileriniz varsa dikkat… Cilt bariyeriniz çökmek üzere olabilir

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan danışman dermatolog ve The British Skin Foundation sözcüsü Dr. Derrick Phillips, bu mevsimsel değişimin temel sebebinin cilt bariyerinde meydana gelen hasar olduğunu vurguluyor.
“Cilt bariyerinin amacı, vücudun iç ortamını korumaktır. Virüsleri, bakterileri ve çevresel kirleticileri dışarıda tutarken nemi içeride hapseder” diyen Dr. Phillips, bu bariyerin zarar görmesiyle birlikte cildin kuruyabileceğini, tahriş olabileceğini ve iltihaplanabileceğini ifade ediyor.