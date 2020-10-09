Son dönemde aldığınız kilolardan böyle kurtulun! İşte 15 işe yarar taktik

Günde en zz 2-3 litre su için Su, vücut için gereklidir. Hem de çok önemli bir ögedir. Herkesin ihtiyacı farklıdır ancak günlük önerilen miktar 2 litredir. Aynı zamanda midenizde yer kaplayacağından daha az kalori almanıza sebep olur. Bu da su içmek için çok güzel bir bahane değil mi?