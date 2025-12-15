Son araştırma korkuttu! Zayıflama iğnelerinin bir zararı daha ortaya çıktı

Zayıflama iğneleri son dönemin bir numaralı sağlık trendi haline geldi. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan, bu iğneleri kullanarak kısa sürede hızla kilo veriyor. Ancak uzmanlar, söz konusu ilaçların yan etkileri konusunda uyarıda bulunuyor. Bu iğnelerin bazıları kilo kaybı için değil tip 2 diyabet tedavisi için tasarlanmış durumda. Ancak kilo verme alanındaki etkileri, zayıflama iğnesi olarak tanınmalarını sağladı. Büyük miktarda kiloyu kısa sürede vermek isteyenler bu iğnelere başvuruyor. Bunun nedeni, beyindeki iştah reseptörlerini hedef almaları ve kullanıcıyı daha uzun süre tok hissettirmeleri. Bir başka deyişle iğneleri kullananlar uzun süre tok hissedip daha az yiyor ve kilo veriyor. İğneler yaygınlaştığı günden bu yana, uzmanlar saç dökülmesi, sindirim sorunları, cilt sarkması gibi pek çok yan etki gündeme geldi. Son olarak Kanada'da yapılan bir araştırmada, zayıflama iğnelerinin yeni bir yan etkisi daha ortaya çıktı. Kanadalı araştırmacılar tarafından Les Mills ve UKactive iş birliğiyle yapılan incelemeye göre, kilo verme ilaçlarını kullanan kişiler (İngiltere'de yaklaşık 2,5 milyon kişi) on yıllık yaşlanmaya eşdeğer bir yağsız vücut kütlesi kaybı yaşıyor. Bu kayıp, orta yaşlı ve yaşlı kullanıcıların zayıflamaları veya düşmeleri nedeniyle yaralanma riskine maruz kalmalarına neden olabilir. Raporda ayrıca, Kas kütlesi yaşla birlikte doğal olarak azaldığı için, kas kütlesi kaybı özellikle yaşlı yetişkinler için endişe vericidir. Kilo verme ilaçlarıyla ilişkili kas ve kemik kütlesi kaybı da zayıflığı ve düşme riskini artırabilir ifadeleri yer aldı. Araştırmada ilaç kullananların kuvvet antrenmanı yoluyla kas geliştirmedikleri takdirde, sağlıklarını tehlikeye atabilecekleri vurgulandı. Araştırmanın baş yazarı, Dr. Gillian Hatfield, haftada 150 dakika egzersiz yapan ve önerilen miktardan haftada 500 kalori daha az yiyenlerin yağsız kütlenin yaklaşık yüzde 11'ini kaybettiğini belirtti. Kanada Fraser Valley Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Hatfield, Bu oranda yağsız vücut kütlesi kaybı, obezite cerrahisi, kanser tedavisi veya yaklaşık 10 yıllık yaşlanmaya benzer diye konuştu. İğne üreticisi şirketlerden, LADbible'a yapılan açıklamalarda, hastaların bu ilaçları onaylanmış endikasyonlar için ve bir sağlık uzmanının gözetiminde almaları, ürünleri kullanırken yan etkiler yaşayan tüm hastaların sağlık hizmeti sağlayıcılarına başvurmaları tavsiye edildi. Şirket yetkilileri, ürünlerin sadece bir sağlık uzmanı tarafından reçete edildiğinde kullanılması ve kayıtlı eczaneler ve tedarikçilerden alınması gerektiğinin de altını çizdi.