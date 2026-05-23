Somondan bile daha yararlı: Bu küçük tohum harikalar yaratıyor

Chia tohumu, son yıllarda sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Küçük siyah ya da beyaz taneler halinde satılan bu tohumlar, aslında çok eski bir geçmişe sahip. Aztek ve Maya mutfaklarında kullanılan chia, bugün de smoothie’lerden kahvaltı kaselerine, yoğurtlardan ev yapımı reçellere kadar pek çok tarifte karşımıza çıkıyor.

Popülerliğinin nedeni yalnızca sosyal medyada sık görülmesi değil. Chia tohumu; bitkisel omega-3 yağları, protein, lif, kalsiyum, magnezyum ve demir gibi besin öğeleriyle dikkat çekiyor. Bu nedenle küçük porsiyonlarla bile beslenmeye güçlü bir katkı sağlayabiliyor.