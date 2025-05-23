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Solaryum yaptırırken bir kez daha düşünün, tehlikeleri saymakla bitmiyor

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#Sağlık#Solaryum#Solaryumun Zararları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 13:57

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte bronz bir tene sahip olmak isteyen birçok kişi solaryuma yöneliyor. Masum görünen bu teknoloji, birçok deri hastalıklarını da beraberinde getiriyor.