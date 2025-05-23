Solaryum yaptırırken bir kez daha düşünün, tehlikeleri saymakla bitmiyor

CİLTTE BEN VARSA RİSK ARTIYOR

Özellikle açık tenli bireyler, 18 yaşından küçükler, dövmesi olanlar ve ciltlerinde ben bulunan kişilerin solaryumdan uzak durması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Balevi, sağlıklı bir cilt için doğal yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, “Solaryum yerine, kontrollü ve koruyucu güneşlenme yöntemlerini kullanmak daha sağlıklıdır. Cilt sağlığını korumak ve erken yaşlanmayı önlemek için bu tür yapay bronzlaştırma yöntemlerinden kaçınmak önemlidir” diye konuştu.