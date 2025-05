ÜNLÜ SOLAKLAR

Tarih boyunca pek çok tanınmış isim de solaklar arasında yer aldı. ABD eski başkanlarından Barack Obama, siyasetçi John McCain, bilim insanı Benjamin Franklin, medya devi Oprah Winfrey, sanatçı Leonardo da Vinci, pop yıldızı Justin Bieber kamuoyuna solak oldukları bilinen isimlerden bazıları.



