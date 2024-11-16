Soğuk kış günlerinin içimizi ısıtıyor ancak... Tüketirken bu 3 noktaya dikkat!

Salebin sağlık açısından faydaları da en temel bileşeni olan glikomannandan gelmektedir. Buna karşın içeriğindeki şeker oranına ve kontrollü tüketmeye dikkat edilmezse fayda yerine zarara neden olmaktadır.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, salep tüketirken dikkat edilmesi gereken kuralları ve bir fincan salep ile gelen faydaları anlattı.