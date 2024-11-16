Soğuk kış günlerinin içimizi ısıtıyor ancak... Tüketirken bu 3 noktaya dikkat!

Şeker oranına dikkat edin
Salep sağlıklı bir içecek olmasına karşın çoğunlukla şekerli olarak tüketildiğinden yüksek kalorili bir içecek haline gelebiliyor. Salep doğası gereği nişastalı bir besin ve ayrıca şeker eklendiğinde fazla kalori içeriği ile kilo artışına, trigliserit gibi kan yağlarında yükselmeye, kan şekerinde hızlı yükselişe, çabuk acıkmaya ve karaciğer yağlanması gibi sorunlara yol açabiliyor.
Özellikle diyabet ya da insülin direnci olanların –alerjisi yoksa- salebi doğal hali ile edinip, sadece sıcak su veya süt ile karıştırarak ve tarçınla aromalandırarak tüketmesi, aşırıı tüketiminden de kaçınması sağlıklı olacaktır.