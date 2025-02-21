Soğuk hava kalp krizini tetikliyor! Sabah saatleri daha riskli, çünkü…

Kalp krizi görülme yaşı 30’a indi
Kalp krizi eskiden ileri yaştaki kişilerde görülürken, son yıllarda 30’lu genç yaştaki kişilerde de daha sık görülmeye başlandı. Modern yaşamın getirdiği hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, sigara ile alkol tüketimi, obezite ve stres, kalp krizinin genç yaş gruplarında yaygınlaşmasının başlıca nedenlerini oluşturuyor. Ayrıca, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkların son yıllarda gençlerde daha fazla görülmesinin de bu artışa katkıda bulunuyor. Genç yaşta kalp krizi riski olan kişilerin düzenli sağlık kontrolleri yaptırmaları yaşamsal önem taşıyor.