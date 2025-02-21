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Soğuk hava kalp krizini tetikliyor! Sabah saatleri daha riskli, çünkü…

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#Kalp Krizi#Soğuk Hava Ve Kalp Krizi#Soğuk Havada Kalp Krizi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 12:15

Dünya genelinde ve ülkemizde kalp krizi ile diğer kardiyovasküler hastalıklar ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaya devam ediyor. Ülkemizde yılda yaklaşık 200 bin kişinin kalp krizi geçirdiği ve bu hastaların önemli bir kısmının hayatını kaybettiği belirtiliyor. Modern yaşamın getirdiği hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme, obezite ve stres, kalp krizinin temel nedenleri arasında yer alıyor.