SoÄŸuk duÅŸ ya da soÄŸuk hava hasta eder mi?

SoÄŸuk duÅŸlarÄ±n faydalarÄ±nÄ± farkÄ±ndaysanÄ±z ve nasÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± bilmiyorsanÄ±z Wim Hof Method EÄŸitimeni Doruk TaraktaÅŸ ÅŸunlarÄ± öneriyor:
- Sabah uyandÄ±ktan sonra 5dk esneme egzersizleri ile bedeninizi açÄ±n ve biraz Ä±sÄ±tÄ±n.
- IlÄ±k bir duÅŸ ile baÅŸlayarak rahat olduÄŸunuz hÄ±zda soÄŸuk suya geçiÅŸ yapÄ±n.
- SoÄŸuk su içinde mutlaka nefes veriÅŸinizi yavaÅŸ ve sakin hale getirmeye odaklanÄ±n.
- Nefesiniz sakin, bedeninizi rahatladÄ±ktan birkaç nefes sonra duÅŸtan çÄ±kÄ±n.
- 30 saniye soÄŸuk duÅŸ ile baÅŸlayÄ±n ve her hafta 15 saniye süreyi uzatÄ±n.
- SoÄŸuk sudan çÄ±ktÄ±ktan sonra 5 dakika daha hafif egzersiz yapÄ±n ve Ä±sÄ±nÄ±n.