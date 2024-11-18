×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2024 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
HAMÄ°LELÄ°K BEBEK ÇOCUK ERGENLÄ°K EBEVEYN YAÅžAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSaÄŸlÄ±k Haberleri

SoÄŸuk duÅŸ ya da soÄŸuk hava hasta eder mi?

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#SoÄŸuk DuÅŸ Hasta Eder Mi#SoÄŸuk DuÅŸ FaydalÄ± MÄ±#SoÄŸuk DuÅŸun FaydalarÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 18, 2024 09:01

SoÄŸuk duÅŸun sizi kÄ±ÅŸa hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duymuÅŸ muydunuz? DÃ¼zenli olarak soÄŸuk duÅŸ yapmak, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirmesinin yanÄ± sÄ±ra metabolizmanÄ±za etkisi ile ÅŸeker seviyelerinizi kontrol altÄ±nda tutmanÄ±za yardÄ±mcÄ± oluyor.Â