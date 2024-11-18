SoÄŸuk duÅŸ ya da soÄŸuk hava hasta eder mi?

SOÄžUK DUÅž/HAVA HASTA EDER MÄ°?

Bizi hasta eden ÅŸey mikroplardÄ±r, soÄŸuk deÄŸil ancak soÄŸuk havalarda veya duÅŸ aldÄ±ktan sonra hasta olabiliyoruz. Bunun birçok nedeni var ama kÄ±saca; sürekli olarak giyinik ve sÄ±cak ortamlarda olmak, bedenimizin soÄŸuk ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilememesi, kÄ±ÅŸÄ±n daha çok kapalÄ± alanlarda kalmak ve çevremizde hasta kiÅŸilerin daha fazla olmasÄ±, güçsüz baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi, kötü beslenme, uykusuzluk vb.