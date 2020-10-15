Soğuk algınlığına ilaç gibi geliyor, hasta olmayı önlüyor
Baharla birlikte artan salgın hastalıklara karşı bazı bitkiler koruyucu kalkan görevi görüyor. Özellikle zencefil, mürver ve hünnap gibi bitkiler nezle, grip ve soğuk algınlığına ilaç gibi geliyor.
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1
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Baharla birlikte artan salgın hastalıklara karşı bazı bitkiler koruyucu kalkan görevi görüyor. Özellikle zencefil, mürver ve hünnap gibi bitkiler nezle, grip ve soğuk algınlığına ilaç gibi geliyor.
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İçinde bulunduğumuz mevsim dönümü, özellikle bahar alerjisi ve astımı olanları tehdit ediyor. Bu dönemde soğuk algınlığı ve grip vakalarında yaşanan artış da, bitkisel tedavilerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.
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Diyetisyen Ece Günay Akkuş, “En doğal önlemimiz koruyucu bitkisel tedavidir. Soğuk algınlığından, nezle-grip gibi hastalıklar sinyal verdiğinde çok özel bitkilerle hazırlanacak karışımlar yatağa düşmenizi engelleyecektir” diyor. Ece Günay Akkuş, mucizevi etki yaratan bu bitkileri şöyle anlatıyor...
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Mürver
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Gribe, öksürüğe ve nezleye faydalıdır. Soğuk algınlığını giderip, göğsü yumuşatır. Nane ile birlikte demlenerek tüketilmesi önerilir.
5
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Zencefil-limon
Limon ile birlikte tüketildiğinde soğuk algınlığına, yağlı bir yemek sonrası ise sindirime yardımcı olur.
6
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Boğazınızda veya vücudunuzda kırıklık, halsizlik, ağrı hissettiğinizde taze zencefil rendesi, limon suyu ve bal ile hazırlayacağınız karışım iyi gelecektir.
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Karabiber meyvesi
Yemeklere lezzet vermesinin dışında, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisi bulunmaktadır.
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Toz haline getirilmiş karabiber meyvesi ile hazırlanan çay gargara şeklinde uygulandığında boğaz enfeksiyonlarına ve ağrının azalmasına yardımcı olacaktır.
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Kuşburnu
C vitamini zengini kuşburnu vücuda direnç verir. Tam kurutulmuş meyveleri parçalayıp 10 dakika kaynatarak hazırlanacak çay hemen tüketildiğinde içeriğindeki C vitamininden yüksek dozda faydalanılır.
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Ihlamur
Ihlamur çiçeklerinin iltihap giderici ve ağrı giderici özelliği bulunmaktadır. Soğuk algınlığı şikayetlerinin ve boğazdaki tahrişin azalmasına, tedavinin hızlanmasına yardımcı olur.
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Sarımsak
Kanın antioksidan kapasitesini arttırır, bağışıklık sistemini destekler.
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Kakule
Soğuk algınlığı, bronşit, öksürük, ateş gibi şikayetlerin hafifletilmesinde, ağız ve boğaz iltihaplarının giderilmesinde etkilidir. Demleme usulü, çeşitli baharatlarla karıştırılarak içilmesi önerilir.
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Ekinezya
Nezle ve soğuk algınlığından korunma ve tedaviye yardımcıdır.