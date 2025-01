Soğuk algınlığı ve gribi önlemek için beş harika takviye... Hastalığın süresini bir veya iki gün kısaltıyor

British Association for Nutrition and Lifestyle Medicine'de kayıtlı bir beslenme uzmanı olan Charlotte Faure Green ise durumu şöyle açıklıyor:



“Soğuk algınlığının ilk belirtilerini fark ettiğinizde C vitamini almak, süresini yaklaşık 24 saat azaltabilir. Bu, vücuttaki belirli patojenleri hedef alan ve etkisiz hale getiren proteinler olan antikorların üretimini destekleyerek gerçekleşebilir.”