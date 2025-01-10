Soğuk algınlığı ve gribi önlemek için beş harika takviye... Hastalığın süresini bir veya iki gün kısaltıyor

4- B6 VİTAMİNİ

Düşük B6 vitamini seviyeleri, bağışıklık tepkimizi olumsuz etkileyerek soğuk algınlığından kansere kadar birçok hastalığa yatkınlığımızı artırabilir. Son araştırmalar, B6 vitamini eksikliğinin Covid-19 komplikasyon riskini yükselttiğini ve bu vitaminin stres ve kaygıyı azaltarak bağışıklık sistemine dolaylı olarak destek olabileceğini gösteriyor.

Charlotte Faure Green’in açıklamalarına göre, B6 vitamini antikor üretimi için gerekli ve adrenal bezlerin düzgün çalışması için de önem taşıyor. Kronik stres, bağışıklık sistemini zayıflatabileceğinden, yeterli B6 alımı bu durumu yönetmeye yardımcı oluyor.