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Soğuk algınlığı ve gribi önlemek için beş harika takviye... Hastalığın süresini bir veya iki gün kısaltıyor

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#Sağlık#Soğuk Algınlığı#Grip
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 09:06

Grip vakalarında gözlemlenen artış, sağlık otoriteleri tarafından dikkatle izleniyor. Yetişkinler yılda ortalama iki veya üç kez soğuk algınlığına yakalanırken, çocuklar bu durumu beş ila sekiz kez yaşıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla da pek çok takviye bulunuyor. İşte soğuk algınlığı ve gribi önlemek için beş harika takviye…