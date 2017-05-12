Ev temizliğinde soğan mucizesi! Çoğunlukla mutfakta kullandığımız soğan ev işlerinizde de en büyük kurtarıcınız olacak. İşte soğanı ev temizliğinde kullanmanın yolları...
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Ev temizliğinde soğan mucizesi! Çoğunlukla mutfakta kullandığımız soğan ev işlerinizde de en büyük kurtarıcınız olacak. İşte soğanı ev temizliğinde kullanmanın yolları...
2
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Metal eşyalarınızı parlatabilirsiniz
Metalleri parlatma işleminde soğan hünerlerini sergiliyor. Bunun için tek ihtiyacınız olan biraz soğan suyu. Soğan suyunun içinde beklettiğiniz metal eşyalarınızın parladığını kısa sürede fark edeceksiniz.
3
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Ocaktaki lekeleri temizleyebilirsiniz
Tencereden taşan yemekler ocakta kuruyunca çıkması zor lekeler haline gelebilir. Bir parça soğan ve biraz ekleyeceğiniz tuz bu lekeyi çıkarmanıza büyük ölçüde katkı sağlayabilir.
4
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Aspiratörlerinizi temizleyebilirsiniz
Aspiratörde birikmiş lekeler ev hanımlarını hayli uğraştıran zahmetli bir iştir. Bunu kolay hale getirmek için kabartma tozu ve yarım soğanı bir araya getirin ve aspiratörünüzü ovun, birikmiş inatçı kirlerden böylece rahat bir şekilde kurtulabilirsiniz.
5
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Izgaranızı temizleyebilirsiniz
Izgara üzerinde pişen lezzetli yemeklerin ardından kalan artıkları temizlemek oldukça zahmetli olabiliyor. Bir parça soğanla ızgaranızı ovarsanız yemek artıklarından kolayca kurtulacaksınız.
6
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Pencere kenarlarını temizleyebilirsiniz
Pencere kenarlarında biriken kirlerden kurtulmak için de biraz soğan işinize yarayabilir. Bir parça soğanla pencerenizin kenarlarını ovalayın ve lekelere anında veda edin. Bu işlem yalnızca lekeleri geçirmeyecek, aynı zamanda böceklerin de gelmesini engelleyecektir.