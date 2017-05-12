MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Fotogaleri Haberleri Yasam Haberleri Nasil Yapilir Haberleri Soğanı ev temizliğinde kullanmanın yolları
GeriNasil Yapilir Soğanı ev temizliğinde kullanmanın yolları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Nasil Yapilir
 

Soğanı ev temizliğinde kullanmanın yolları

Ev temizliğinde soğan mucizesi! Çoğunlukla mutfakta kullandığımız soğan ev işlerinizde de en büyük kurtarıcınız olacak. İşte soğanı ev temizliğinde kullanmanın yolları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Ev temizliğinde soğan mucizesi! Çoğunlukla mutfakta kullandığımız soğan ev işlerinizde de en büyük kurtarıcınız olacak. İşte soğanı ev temizliğinde kullanmanın yolları...

2Metal eşyalarınızı parlatabilirsiniz
Abone Olgoogle-news

Metal eşyalarınızı parlatabilirsiniz

Metalleri parlatma işleminde soğan hünerlerini sergiliyor. Bunun için tek ihtiyacınız olan biraz soğan suyu. Soğan suyunun içinde beklettiğiniz metal eşyalarınızın parladığını kısa sürede fark edeceksiniz.

3Ocaktaki lekeleri temizleyebilirsiniz
Abone Olgoogle-news

Ocaktaki lekeleri temizleyebilirsiniz

Tencereden taşan yemekler ocakta kuruyunca çıkması zor lekeler haline gelebilir. Bir parça soğan ve biraz ekleyeceğiniz tuz bu lekeyi çıkarmanıza büyük ölçüde katkı sağlayabilir.

4Aspiratörlerinizi temizleyebilirsiniz
Abone Olgoogle-news

Aspiratörlerinizi temizleyebilirsiniz

Aspiratörde birikmiş lekeler ev hanımlarını hayli uğraştıran zahmetli bir iştir. Bunu kolay hale getirmek için kabartma tozu ve yarım soğanı bir araya getirin ve aspiratörünüzü ovun, birikmiş inatçı kirlerden böylece rahat bir şekilde kurtulabilirsiniz.

5Izgaranızı temizleyebilirsiniz
Abone Olgoogle-news

Izgaranızı temizleyebilirsiniz

Izgara üzerinde pişen lezzetli yemeklerin ardından kalan artıkları temizlemek oldukça zahmetli olabiliyor. Bir parça soğanla ızgaranızı ovarsanız yemek artıklarından kolayca kurtulacaksınız.

6Pencere kenarlarını temizleyebilirsiniz
Abone Olgoogle-news

Pencere kenarlarını temizleyebilirsiniz

Pencere kenarlarında biriken kirlerden kurtulmak için de biraz soğan işinize yarayabilir. Bir parça soğanla pencerenizin kenarlarını ovalayın ve lekelere anında veda edin. Bu işlem yalnızca lekeleri geçirmeyecek, aynı zamanda böceklerin de gelmesini engelleyecektir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi