Soğanı ev temizliğinde kullanmanın yolları

Aspiratörlerinizi temizleyebilirsiniz Aspiratörde birikmiş lekeler ev hanımlarını hayli uğraştıran zahmetli bir iştir. Bunu kolay hale getirmek için kabartma tozu ve yarım soğanı bir araya getirin ve aspiratörünüzü ovun, birikmiş inatçı kirlerden böylece rahat bir şekilde kurtulabilirsiniz.