Sofranızdan eksik etmeyin! DNA’yı güçlendiriyor, kansere karşı kalkan oluyor
Araştırmalara göre vücudumuz her gün binlerce kez DNA hasarına uğruyor. DNA’yı etkileyerek kansere yol açan çevresel faktörlerin başında ise besinler geliyor. Doğru besin unsurlarıyla desteklenen DNA güçleniyor ve kanser gibi hastalıkların oluşumuna dur diyebiliyor.
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Doğal kanser önleyici besinlerin gücünden yararlanmak gerektiğinin altını çizen Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci ise kanserden koruyan ve DNA'yı güçlendiren besinleri anlattı.
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Sumak serbest radikalleri temizler
Tüketilen birçok yiyeceğin vücudumuza zararı kadar faydası da bulunuyor. Bunlardan biri de DNA hasarına karşı savaşan sumak. Sumak, kansere sebep olan serbest radikalleri temizliyor. Anadolu yemeklerinin baş tacı olan sumak, hücre yapısını korur. Baharat ya da suyu tüketilebilir. Özellikle deforme olmuş hücreleri hedef alır ve iyileştirir.
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Her yemeğin üzerine baharat olarak atabilirsiniz ya da kaynamış suda 10 dakika demlediğiniz sumağın çayını içebilirsiniz. Düzenli olarak sumak tüketmek idrar yolları ve bağırsakları temizler ve vücudu zararlı etkenlerden korumak için çalışır.
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Pazı DNA hasarını onarır
Güçlendiren, hastalıklara karşı koruyan, hızlı iyileştiren besinlerden biri de pazı. Pazı sadece bir antioksidan değil aynı zamanda vücudun detoks enzimlerini ve genleri güçlendiren bir besindir.
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DNA hasarını hızlı bir şekilde onaran özel bileşenleri barındırır. Pazı; A-B-K vitaminleri, potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum açısından zengindir. Ayrıca hücre hasarını engelleyen antioksidanlar içerir.
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Pazı, bu bileşenlerle hücrelerden toksinlerin atılmasını sağlar, serbest radikallerin DNA’ya zarar vermesini engeller. Böylelikle kanser hücrelerinin oluşmasını ya da çoğalmasına dur diyebilir. Pazı, yemek olarak tüketilmenin yanı sıra salata ya da sandviç arasında ekstra bir yeşillik olarak tüketilebilir.
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Hurma hücreleri yeniler
Doğru besinler seçerek kanser riskinden korunmak mümkün. Bu besinlerden biri de hurma. Tam bir sağlık deposu olan hurmadan her gün 2-3 tane tüketebilirsiniz. Bilimsel çalışmalarla da gösterildi ki hurma hücreleri yeniliyor ve DNA’yı güçlendiriyor.
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İçerdiği vitamin ve mineral ve faydalı elementlerle kaliteli bir besin olan hurma yine içerdiği selenyum ile de kansere karşı savaşır. Lif yoğunluğu yüksek olan hurma aynı zamanda bu özelliğiyle de kanseri önleme fonksiyonu vardır.
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Tere DNA tahribatına karşı koruyucu
Hücrelerin kansere dönüşmesini engelleyebilmek için serbest radikallerin verebileceği zararı önlemek ve DNA’nın tamir edici fonksiyonlarını harekete geçirmek gerekir.
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Tere de bu fonksiyonları içeren besinler biridir. A, C ve E vitaminleri, linolik yağ asitleri, demir, folik asit, kalsiyum içeren tere; DNA diziliminde hücre yıkımını önler, hücre yaşlanmasını da geciktirir.
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Her gün tere tüketmek, DNA tahribatına karşı koruyucudur ve kanser riskini azaltmada etkilidir. Karotenoid içeriği ve güçlü antioksidan özelliği taşır. Bu özellikleri ile kanserojen maddelerin etkisini azaltır ve kansere karşı koruyucu bir etki sağlar.
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Soya Fasülyesi
Birçok hastalıkta olduğu gibi kanserden korunmak için de doğru besinlerle sağlıklı ve dengeli beslenmek önemli bir rol oynar. Anti kanser besinlerin başında da soya sütü ya da soya filizi olarak da tüketebilen soya fasulyesi gelir. Özellikle östrojen hormonuna olan etkisiyle mesane kanserini önlediğine dair pek çok çalışma vardır.
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Japonya’da yapılan bir çalışma, yüksek soya bazlı protein tüketen erkeklerin mide kanserine yakalanma riskinin daha düşük olduğunu farklı araştırmalarda belirtilmiştir. Ancak meme kanseri olan bireylerin de, östrojen etkisi nedeni ile kaçınılması gereken bir besin olduğu da unutulmamalıdır.
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Üzüm
Kanser hücrelerinin toksik etkisini bloke ederek büyümelerini engelleyen üzüm, sağlıklı hücrelerin de korunmasına yardımcı olur. Birçok çalışma ile üzüm çekirdeğinin çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Üzüm, deri ve meme kanseri riskini azaltmada da faydalıdır.
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Yeşil çay
Polifenol içeren yeşil çay özellikle kansere karşı koruyucu etkisi ile karşımıza çıkar. Yeşil çayın mide ve bağırsak kanserine karşı olumlu etkisi olduğu bilinir. Kanser büyümelerinin yavaşlaması ve benzeri yayılımların önlenmesinde oldukça etkili olduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur.
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Brokoli
Brokoli çiğ yendiğinde acı bir tat verse de bu acı tadın kansere karşı koruyucu etkisi bulunur. Kolon ve prostat kanseri riskini azaltma ve kanserden korunma konusunda etkilidir.
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Balık
Somon, uskumru, sardalya gibi balıklar ve cevizde bulunan omega 3, göz ve beyin hücrelerinin korunmasında etkili olan bir besindir. Birçok çalışma meme, prostat ve bağırsak kanserlerinde koruyucu etki gösterdiğini kanıtlamaktadır.
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Soğan-sarımsak
Soğan, içeriğinde bulunan “organosülfür” ile birçok kanser türüne karşı koruyucu etki gösterir. Soğan kadar sarımsak da etkili olan bir diğer besindir.
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İçerdiği A ve C vitaminleri ve az miktarda içerdiği kalsiyum, potasyum, kükürt ve çinko gibi mineraller ile sarımsak; yapılan çalışmalarda deri, kolon, akciğer kanseri ve lösemiye karşı koruyucu etki gösterdiği gözlemlenmiştir.
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Mandalina
C vitamini içeriği yüksek olan mandalina antioksidan etkisi ile kansere karşı koruyucu bir besindir. Günde 2 tane tüketilen mandalinanın kanseri önleyici etkileri olduğu bilinir.
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Limon
Kabuğu ince soyulup tüketildiğinde yüksek antioksidan içeren limon, kansere karşı koruyucu etkisi olan besinlerdendir.
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Özellikle karaciğer, akciğer, mide ve deri kanserinde koruyucu etki gösterirken meme ve pankreas kanserleri tedavi süreçlerinde beslenme planında yer alabilmektedir.
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Keten tohumu
Meme kanseri olan hastalarda tüketilmesi istenmeyen keten tohumu için pek çok çalışma, deri kanseri ve benzeri kanser türlerinde yayılımı önleme ve koruyucu etkisini vurgulamaktadır.
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Brüksel Lahanası
Yüksek lif içeren Brüksel lahanası; başta kolon kanseri olmak üzere karaciğer ve akciğer kanseri gibi pek çok kanser türüne karşı koruyucu rol oynar. Doku kültürlerinde tümör büyümesini önlemesi yönünde de olumlu etkileri olan araştırmalar mevcuttur.