Sofradaki kalp dostu… Bu besinler kalp sağlığını koruyor
Hızlı yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları kalp sağlığını olumsuz şekilde etkiliyor. Diyetisyen Fatma Baysal Yusuf, sağlıklı bir kalp için sağlıklı bir beslenme listesi oluşturulması gerektiğini söyledi, kalp sağlığına iyi gelen besinleri sıraladı.
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1
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Posalı gıdalar, beslenmenizde posalı besinlerin tüketimlerinin arttırılması kan kolesterol seviyelerinizin düzenlenmesinde sizlere yardımcı olacaktır. Posalı besinleri diyetinizde arttırmak için beyaz ekmek yerine kepekli, çavdar ve yulaf ekmeği tercih etmelisiniz.
2
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Kabuklu yenilebilen meyveleri kabuklu yiyin ve meyve, sebze ve salata tüketiminizi arttırın. Haftada en az 1–3 kez kuru baklagil yiyin. Pirinç pilavı yerine bulgur pilavı, meyve suyu yerine posa içeriği daha yüksek olan meyveleri tüketin.
3
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Sarımsak içinde bulunan besin öğelerinden dolayı damar içinde pıhtılaşmayı engelleyerek koroner kalp hastalıklarının oluşma riskini azaltır.
4
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Her gün 1 diş sarımsak ezerek tüketilmelidir.
5
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Keten tohumu, doymamış yağ asitleri, potasyum, posa, E vitamini ve omega –3 içeriyor. Bu sayede kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunuyor.
6
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Her gün 1 çorba kaşığı taze çekilmiş keten tohumunu yoğurt, çorba gibi besinlerin içine katarak tüketebilirsiniz.
7
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Balık ve balık yağı, kanama zamanını uzatır, damar içi tıkanıklarının azalmasında etkilidir. İçeriğindeki omega-3 yağ asitleri yüksek antioksidan özelliğindedir.
8
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Gut hastalığınız, ürik asit yüksekliği veya böbreklerinizle ilgili her hangi bir rahatsızlığınız yoksa balığı, ızgara, buğulama şeklinde rahatlıkla tüketebilirsiniz.
9
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Ceviz, fındık; yüksek antioksidan özelliği olan omega-3 ve E vitamininin yanı sıra magnezyum ve posa da içerir.
10
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Haftada 2-3 kez 6-7 fındık, 2-3 ceviz tüketilmelidir.
11
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Yulaf, çavdar, tam buğday ununun, B ve E vitamini içeriklerinden dolayı kalp hastalıklarını önleyici özellikleri vardır.
12
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Yulaf gevreği, tam buğday ekmeği, arpa, yulaf, çavdar ekmeklerinin, bulgur pilavının tüketimini artırabilirsiniz.
13
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Yeşil çayda bulunan polifenoller antioksidan özelliği nedeniyle kalp hastalıklarının engellenmesinde etkili oluyor. Siyah çay ve kahve tüketimi yerine yeşil çay, adaçayı, papatya, rezene gibi bitki çayları tüketilmelidir.
14
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Kırmızı üzüm, içeriğindeki yüksek antioksidanlardan dolayı kalp hastalıklarında olumlu etkisi vardır. Özellikle çekirdekli kuru siyah üzümün tüketimi önerilir.
15
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Domates-karpuz, antioksidan özelliği olan likopeni yüksek oranda içeriği için yapılan araştırmalarda kalp hastalıkları oluşum riskini azalttığı görülmüştür.