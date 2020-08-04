Sofradaki kalp dostu… Bu besinler kalp sağlığını koruyor

Kabuklu yenilebilen meyveleri kabuklu yiyin ve meyve, sebze ve salata tüketiminizi arttırın. Haftada en az 1–3 kez kuru baklagil yiyin. Pirinç pilavı yerine bulgur pilavı, meyve suyu yerine posa içeriği daha yüksek olan meyveleri tüketin.