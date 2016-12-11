Soda şişesinde domates sosu tarifi

Kışlık hazırlıklar mutfaklarımızda tam gaz devam ediyor. Soda ya da gazoz şişesinde domates suyu da bunlardan biri... Bu muthiş tarifi bize Kendi Mutfağında Şef veriyor.5 kg domates2 silme yemek kaşığı kaya tuzuSoda şişesi veya küçük boy şişe+kapaklarıGazoz şişesi kapağını kapatma makinesiDomatesleri güzelce yıkayın.Sap yerlerini keserek çıkartın.4-5 parçaya bölüp büyük boy tencereye koyun.Kaynayana kadar kısık ateşte bırakın.2 silme kaşığı kaya tuzunu ilave edin.Domatesler piştiğinde altını kapatın.El blenderi ile iyice parçalayın, içinde taneleri kalmasın.Tekrar ocağa koyun biraz daha kaynasın.Altını kapatıp soğumaya bırakın.Soğuduktan sonra şişelere doldurun. Şişeleri doldururken ağzına kadar doldurmayın, 1 cm boşluk bırakın.Makinenize yerleştirin kapağını üzerine yerleştirip kolu çekerek sıkıca kapatın.Şişeleri bulaşık makinesine birbirine çarpmayacak şekilde yerleştirin.En uzun ve sıcak programda çalıştırın.Gazoz şişesinin kapağını kapatma makinesini internetten sipariş verebilirsiniz.