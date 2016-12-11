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Hürriyet
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Nasil Yapilir

Soda şişesinde domates sosu tarifi

Kışlık hazırlıklar mutfaklarımızda tam gaz devam ediyor. Soda ya da gazoz şişesinde domates suyu da bunlardan biri...

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1
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Kışlık hazırlıklar mutfaklarımızda tam gaz devam ediyor. Soda ya da gazoz şişesinde domates suyu da bunlardan biri... Bu muthiş tarifi bize Kendi Mutfağında Şef veriyor.

2Malzemeler
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Malzemeler



5 kg domates

2 silme yemek kaşığı kaya tuzu

Soda şişesi veya küçük boy şişe+kapakları

Gazoz şişesi kapağını kapatma makinesi

3Hazırlanışı
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Hazırlanışı

Domatesleri güzelce yıkayın.Sap yerlerini keserek çıkartın.4-5 parçaya bölüp büyük boy tencereye koyun.

4
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Kaynayana kadar kısık ateşte bırakın.2 silme kaşığı kaya tuzunu ilave edin.Domatesler piştiğinde altını kapatın.

5
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El blenderi ile iyice parçalayın, içinde taneleri kalmasın.Tekrar ocağa koyun biraz daha kaynasın.Altını kapatıp soğumaya bırakın.

6
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Soğuduktan sonra şişelere doldurun.

7
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Şişeleri doldururken ağzına kadar doldurmayın, 1 cm boşluk bırakın.

8
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Makinenize yerleştirin kapağını üzerine yerleştirip kolu çekerek sıkıca kapatın.

9
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Şişeleri bulaşık makinesine birbirine çarpmayacak şekilde yerleştirin.En uzun ve sıcak programda çalıştırın.

10
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Gazoz şişesinin kapağını kapatma makinesini internetten sipariş verebilirsiniz.

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