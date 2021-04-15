Skolyoz nedir? Skolyoz belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler

Çeşitli çalışmalara bakıldığında da skolyoz sorunu olanların yaklaşık yüzde 80'inde tanımlanabilir bir sebep yoktur. En sık görülen tipi 'idiyopatik skolyoz' (nedeni bilinmeyen) grubudur. Bebekte 0-3 yaş, çocukta 4-10 yaş, ergen dönemde 11-18 yaş olarak ele alınır. Bunların içinde en yaygın olanının ise ergen dönem skolyozu olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Yasemin Soytürk Özseren, skolyoz nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.



Skolyoz nedir?



Skolyoz, omurganın normalin dışında eğri bir şekil almasıdır. Normal bir omurga yapısı, omzun üst kısmında bir kavis ve sırtın alt kısmında bir kavis olacak şekildedir. Omurga bir yandan diğer yana kıvrıksa veya "S" veya "C" şeklinde ise skolyoz hastalığınız olabilir.