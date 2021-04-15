Skolyoz nedir? Skolyoz belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler
Skolyoz, çeşitli hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Omurganın çeşitli yerlerinde görülebilen bu rahatsızlık farklı yaşlarda görülebiliyor. Tedavi edilmediği takdirde de ciddi sorunlara yol açabiliyor. Peki skolyoz nedir? Skolyoz belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler...
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Çeşitli çalışmalara bakıldığında da skolyoz sorunu olanların yaklaşık yüzde 80'inde tanımlanabilir bir sebep yoktur. En sık görülen tipi 'idiyopatik skolyoz' (nedeni bilinmeyen) grubudur. Bebekte 0-3 yaş, çocukta 4-10 yaş, ergen dönemde 11-18 yaş olarak ele alınır. Bunların içinde en yaygın olanının ise ergen dönem skolyozu olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Yasemin Soytürk Özseren, skolyoz nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.
Skolyoz nedir?
Skolyoz, omurganın normalin dışında eğri bir şekil almasıdır. Normal bir omurga yapısı, omzun üst kısmında bir kavis ve sırtın alt kısmında bir kavis olacak şekildedir. Omurga bir yandan diğer yana kıvrıksa veya "S" veya "C" şeklinde ise skolyoz hastalığınız olabilir.
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Skolyoz neden olur?
Fiziksel hareketleri, öğrenmeyi kabiliyetini, duyma, görme ve düşünme işlevlerini olumsuz etkileyen sinir sistemi bozukluklarından serebral palsi rahatsızlığı,
Kas zayıflıklarına neden olabilen kas distrofisi rahatsızlığı,
Spina bifida gibi bir bebeğin omurgasını bozan doğum kusurları,
Omurgada enfeksiyon ve yaralanma durumları.
Kızlarda daha şiddetli yaşanabilen bir rahatsızlık olan skolyozda genetik geçmişte oldukça önemlidir.
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Skolyoz belirtileri
Skolyoz belirtileri genel olarak kişi 7 yaşında iken teşhis edilir. Skolyoz’un yaygın nedeni doğum kaynaklı kusurlar, nörolojik bozukluklar, genetik yapı olarak görülebilir. Skolyoz nedeninin belirlenebildiği oran yüzde 20 olarak düşünülebilir. Nedenin belirlenebildiği türler; doğumda omurga bozulmaların belirgin olduğu ve sinir anormallikleri ve omurgadaki kasları etkilediği durumlardır.
Belirtiler yaşanılan rahatsızlığın derecesine göre değişmektedir.
- Sırt ağrıları hissedilmesi,
- Diğer omuza göre daha yüksek veya diğerinden daha fazla dışarı çıkan bir omuz bıçağı görülür,
- Düzensiz şekildeki kalçalar,
- Omurgada dönme olması,
- Akciğerlerin genişlemesi için göğüste daralan alan nedeniyle solunum sıkıntıları yaşanması.
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Nasıl tedavi edilir?
Tedavide birçok faktörün değerlendirilmesi önemlidir. Burada yaş, eğrinin şekli, büyümenin devam edip etmemesi gibi durumlardır. Tedavi için ameliyatlık durumlarda olabileceği gibi destek tedavilerde olabilir. Belirli sürelerde korse kullanılabilir, geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları denenebilir. Çeşitli destek malzemeleri vücuda entegre edilebilir.