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Sağlık
Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 03 Haziran 2021 - 13:40 | 

Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sivrisinek ısırığı kaşıntısı için en etkili doğal yöntemler

Havaların ısınmasıyla beraber ortaya çıkmaya başlayan sivrisinekler, kaşıntılı ısırıkları ve taşıdıkları hastalıklar dolayısıyla birçok sorunu beraberinde getiriyor. Birkaç gün içerisinde kaşıntısı geçse de kaşıntı nedeniyle oluşan yaraların iyileşmesi zaman alabiliyor ve git gide sıkıcı bir hal alıyor. Bu nedenle yaz aylarında sivrisinekler korkulu rüyanız olsun istemiyorsanız, sizler için derlediğimiz sivrisinek ısırığı kaşıntısı için en etkili doğal yöntemlere mutlaka bir göz atın.

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Bahar aylarıyla birlikte ortaya çıkmaya başlayan sivrisinek ısırıklarına birçok kişi yine çözüm arayışı için araştırmalara başladı. Sivrisinek ısırıkları genellikle birkaç gün içerisinde geçer fakat bağışıklık sistemine bağlı olarak bazı kişilerde uzun süre devam edebilir. Genellikle bulunduğunuz ortamda sivrisineği uzun süre uzaklaştırmak pek de mümkün olmaz. Bu nedenle sonrası için önlemlerimizi almak daha önemlisidir. Peki, sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? İşte, o konuya dair bazı bilgiler.

2SİVRİSİNEK ISIRIĞINA NE İYİ GELİR

SİVRİSİNEK ISIRIĞINA NE İYİ GELİR?

Kaşıntı ve kızarıklığı hafifletmenin en etkili ve kolay yöntemlerinden biri 10 dakikalık soğuk kompres uygulamaktır.

3Diş macunu

Diş macunu

Sivrisinek ısırığına bir parça diş macunu sürerseniz kaşıntısı geçer ve şişkinliğini alır.

4Limon kolonyası

Limon kolonyası

Sivrisinek ısırığı için kullanılan yaygın yöntemlerden biri de limon kolonyasıdır. Şişliğin inmesi ve mikropların dağılması için kaşıntı başladığı anda limon kolonyası ya da limon suyu sürmeniz, sivrisinek ısırığı kaşıntısını hafifletecektir.

5Fesleğen

Fesleğen

Sivrisinek ısırığının kaşıntısını geçirmede en etkili yöntemlerden biri olan fesleğen aynı zamanda sivrisinekleri kovmada da önemli bir rol oynar. Bunun için; birkaç fesleğen yaprağını iyice ezin ve ısırılan bölgeye sürün. Fesleğen yoksa adaçayı, taze nane vb. bitkilerin yaprakları da kaşıntıya iyi geliyor.

6Çay poşeti

Çay poşeti

Çay poşetleri sivrisinek ısırığının neden olduğu şişkinliği geçirmek için kullanılabilir. Çay içtikten sonra kullandığınız poşetleri buzlukta birkaç beklettikten sonra soğutucu etkisinden de faydalanabilirsiniz.

7Nane limon

Nane limon

Bir bardağa su doldurarak içerisine biraz nane yaprağı biraz da limon suyu sıkarak sivrisineklerden kolayca kurtulabilirsiniz. İsterseniz bu karışımı vücudunuza sürerek de sivrisinekleri kendinizden uzak tutabilirsiniz.

8Bal

Bal

Antibakteriyel etkiye sahip olan balı ısırığın üzerine bir miktar sürdüğünüzde kaşıntının geçmesi uzun sürmeyecektir.

9Tuzlu su

Tuzlu su

Tuzlu su da mikropları öldürmede etkili bir yöntem olduğundan, kaşıntıyı geçirmek için de kullanılır. Bunun için; bir çay bardağı suya bir şeker kaşığı tuz ekleyin ve içerisinde çözülene kadar karıştırıp sivrisinek ısırığının olduğu bölgeye sürün.

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NOT: Bu saydığımız doğal malzemelere herhangi bir alerjiniz varsa ya da alerjik bir bünyeye sahipseniz, mutlaka uygulamadan önce doktorunuza danışınız.

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