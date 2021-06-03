Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sivrisinek ısırığı kaşıntısı için en etkili doğal yöntemler
Havaların ısınmasıyla beraber ortaya çıkmaya başlayan sivrisinekler, kaşıntılı ısırıkları ve taşıdıkları hastalıklar dolayısıyla birçok sorunu beraberinde getiriyor. Birkaç gün içerisinde kaşıntısı geçse de kaşıntı nedeniyle oluşan yaraların iyileşmesi zaman alabiliyor ve git gide sıkıcı bir hal alıyor. Bu nedenle yaz aylarında sivrisinekler korkulu rüyanız olsun istemiyorsanız, sizler için derlediğimiz sivrisinek ısırığı kaşıntısı için en etkili doğal yöntemlere mutlaka bir göz atın.
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Bahar aylarıyla birlikte ortaya çıkmaya başlayan sivrisinek ısırıklarına birçok kişi yine çözüm arayışı için araştırmalara başladı. Sivrisinek ısırıkları genellikle birkaç gün içerisinde geçer fakat bağışıklık sistemine bağlı olarak bazı kişilerde uzun süre devam edebilir. Genellikle bulunduğunuz ortamda sivrisineği uzun süre uzaklaştırmak pek de mümkün olmaz. Bu nedenle sonrası için önlemlerimizi almak daha önemlisidir. Peki, sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? İşte, o konuya dair bazı bilgiler.
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SİVRİSİNEK ISIRIĞINA NE İYİ GELİR?
Kaşıntı ve kızarıklığı hafifletmenin en etkili ve kolay yöntemlerinden biri 10 dakikalık soğuk kompres uygulamaktır.
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Diş macunu
Sivrisinek ısırığına bir parça diş macunu sürerseniz kaşıntısı geçer ve şişkinliğini alır.
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Limon kolonyası
Sivrisinek ısırığı için kullanılan yaygın yöntemlerden biri de limon kolonyasıdır. Şişliğin inmesi ve mikropların dağılması için kaşıntı başladığı anda limon kolonyası ya da limon suyu sürmeniz, sivrisinek ısırığı kaşıntısını hafifletecektir.
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Fesleğen
Sivrisinek ısırığının kaşıntısını geçirmede en etkili yöntemlerden biri olan fesleğen aynı zamanda sivrisinekleri kovmada da önemli bir rol oynar. Bunun için; birkaç fesleğen yaprağını iyice ezin ve ısırılan bölgeye sürün. Fesleğen yoksa adaçayı, taze nane vb. bitkilerin yaprakları da kaşıntıya iyi geliyor.
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Çay poşeti
Çay poşetleri sivrisinek ısırığının neden olduğu şişkinliği geçirmek için kullanılabilir. Çay içtikten sonra kullandığınız poşetleri buzlukta birkaç beklettikten sonra soğutucu etkisinden de faydalanabilirsiniz.
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Nane limon
Bir bardağa su doldurarak içerisine biraz nane yaprağı biraz da limon suyu sıkarak sivrisineklerden kolayca kurtulabilirsiniz. İsterseniz bu karışımı vücudunuza sürerek de sivrisinekleri kendinizden uzak tutabilirsiniz.
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Bal
Antibakteriyel etkiye sahip olan balı ısırığın üzerine bir miktar sürdüğünüzde kaşıntının geçmesi uzun sürmeyecektir.
9
Tuzlu su
Tuzlu su da mikropları öldürmede etkili bir yöntem olduğundan, kaşıntıyı geçirmek için de kullanılır. Bunun için; bir çay bardağı suya bir şeker kaşığı tuz ekleyin ve içerisinde çözülene kadar karıştırıp sivrisinek ısırığının olduğu bölgeye sürün.
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NOT: Bu saydığımız doğal malzemelere herhangi bir alerjiniz varsa ya da alerjik bir bünyeye sahipseniz, mutlaka uygulamadan önce doktorunuza danışınız.