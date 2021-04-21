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Sağlık
Haber Giriş: 21 Nisan 2021 - 15:32 | 

Sivilce neden olur, nasıl geçer? Sivilcelere iyi gelen yöntemler

Sivilceler, pek çok kişinin ortak sorunu. Sağlıksız beslenme ve stres gibi durumlar da sivilce oluşumunu tetikliyor. Ayrıca bazı cilt problemleri de bu duruma neden olabilir. Peki sivilce neden olur, nasıl geçer? İşte sivilcelere iyi gelen yöntemler...

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Daha çok ergenlik döneminde ortaya çıkan sivilceler fiziksel ve psikolojik olarak olumsuz etkilere neden olabilir. Ayrıca sivilceleri sıkmak ve kaşımak da cilde kalıcı hasar verebilir. Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato, konuyla ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

2Sivilce neden olur

Sivilce neden olur?

Sivilce olarak bildiğimiz akne, sık karşılaşılan cilt problemlerinden. Bunların bir kısmı da tedaviye dirençli olabilir. Akne derinin altında bulunan yağ bezlerinin bir hastalığı. Normalde, bu bezlerin salgıladığı yağın deri yüzeyine çıkarak atılması gerekir. Ancak ergenlik döneminde yağ bezi daha fazla yağ salgılar. Normalde, bu bezlerin salgıladığı yağın deri yüzeyine çıkarak atılması gerekir.

Eğer derinin üst tabakasındaki ölü hücreler gereğince uzaklaştırılamazsa ve cildin ürettiği sebumdan kaynaklı yapışmalarla topaklanırsa kolaylıkla yağın deri yüzeyine geçişini sağlayan kanal bu yoğunlaşmış atık kütlesi nedeniyle tıkanır. Tıkanma sonrası bakteri gelişimi ile iltihaplı sivilceler oluşur.

3Sivilceli cilde bakım yaparken nelere dikkat etmeli

Sivilceli cilde bakım yaparken nelere dikkat etmeli?

Sivilce sorunu olanlar, cildi kuruttuğu için sabun benzeri temizleyicileri kullanabilir, üzerine de yağsız nemlendirici sürebilirler. Ayrıca, sivilce sorunu olanların yağ içermeyen fondöten ve pudra kullanmaları gerekiyor.

Sivilceli cildi temizlerken tahriş etmeyin. Sivilcelere limon, pudra, alkol, kolonya ve benzeri maddeler sürmek deride tahrişe yol açar.

Cildi fazla hırpalamadan düzenli olarak yıkayın.

Cildi fazla kurutmamak için pH değeri derinin doğal pH'ına yakın (5.5 civarında) bir temizleyici kullanın.

Derinlemesine bir temizlik için, her 3-4 günde bir, gözenekleri açmak için derin temizlik maskesi yapılabilir.

4Sivilce oluşumu nasıl engellenebilir

Sivilce oluşumu nasıl engellenebilir?

Cilde en iyi gelen güzellik sırrı uykudur. Sakin, stressiz bir uykuyla yeterince dinlenmek cildinize çok iyi gelecektir. Gecede en az 7-8 saat uyumaya çalışın.

Beslenme tarzı ve yediklerimiz, vücuttaki yağ ve iltihaplanmayı düzeyinde etkilidir. Dolayısıyla iltihaplanmayı önleyen bir beslenme ile kortizon düzeyini düşürerek sivilce oluşumunu önleyebiliriz. Sivilce ve akne sorunu olanlar öncelikle hayvansal yağlardan uzak durması gerek. Yağ ve şeker miktarı fazla olan hazır yiyecekler de sivilce ve akneleri besleme özelliğine sahip.

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Sivilcelerinizi asla sıkmayın. Hangi aşamada olursa olsun sıkılan sivilceler enfeksiyon kapıp, yara izi ve ciltte leke yapabilir, yayılabilir.

Baklagillerle zenginleştirilmiş, meyve ve sebze açısından zengin sağlıklı beslenme cilde çok iyi geliyor. Sivilcesiz, sağlıklı bir cilt için yenmesi gerekenler: Elma, enginar, badem, fındık, tatlı kavun, barbunya, mercimek, kuşkonmaz, fasulye, armut, yoğurt, domates, ıspanak, ay çekirdeği, kiraz, vişne, kabak, kereviz, brokoli, brüksel lahanası, mantar, zeytin, zeytinyağı, istiridye, karnabahar, nohut, balık - kabuklu deniz ürünleri, somon, nar, hindi. Ayrıca, kahve yerine yeşil çay içmek, günde 8-10 bardak su tüketmek, ıhlamur ve rezene gibi bitki çayları içmek de sivilce oluşmasını engeller.

Çikolata, dondurma, sosis ve dondurulmuş hazır et yemekleri, Muz, ekmek, kek, şekerleme, kurabiye, mısır, patates kızartması, sosisli sandviç, pirinç, pizza, makarna, margarin, meyve suları, puding, krakerler-cipsler, pasta, krem peynir, kızarmış yiyecekler, tatlı içkiler sivilce oluşumunu hızlandırır.

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