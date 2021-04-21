Sivilce neden olur, nasıl geçer? Sivilcelere iyi gelen yöntemler

Sivilce neden olur? Sivilce olarak bildiğimiz akne, sık karşılaşılan cilt problemlerinden. Bunların bir kısmı da tedaviye dirençli olabilir. Akne derinin altında bulunan yağ bezlerinin bir hastalığı. Normalde, bu bezlerin salgıladığı yağın deri yüzeyine çıkarak atılması gerekir. Ancak ergenlik döneminde yağ bezi daha fazla yağ salgılar. Normalde, bu bezlerin salgıladığı yağın deri yüzeyine çıkarak atılması gerekir.



Eğer derinin üst tabakasındaki ölü hücreler gereğince uzaklaştırılamazsa ve cildin ürettiği sebumdan kaynaklı yapışmalarla topaklanırsa kolaylıkla yağın deri yüzeyine geçişini sağlayan kanal bu yoğunlaşmış atık kütlesi nedeniyle tıkanır. Tıkanma sonrası bakteri gelişimi ile iltihaplı sivilceler oluşur.